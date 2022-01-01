Дорога франков, 2016

Неповторимые, яркие, живые портреты людей, идущих по Дороге Франков, самой популярной после пути святого Иакова паломнической дороге средневековой Европы. Госпитальеры, владельцы гостиниц, волонтеры, иногда даже миллионеры — каждый паломник чувствует свою, почти интуитивную связь с Путем. Для кого-то это духовное путешествие, для кого-то — вызов самому себе, для кого-то — возможность оказаться вдали от шумных мегаполисов, в которых мы забываем о ценности простых радостей. Путь, который пересекает Италию от севера до самого сердца, проходит через удивительные города и забытые cела, сохранившие в себе дыхание вечности.

Шесть недель съемок, шаг за шагом по Дороге франков, открывают нам эту историческую жемчужину Италии и людей, которых привело сюда сердце.