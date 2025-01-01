Цитаты из фильма Спасти планету с Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprioТы — последняя лучшая надежда Земли. Мы просим тебя защитить её, иначе мы и всё живое, что нам дорого, исчезнем навсегда.
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Leonardo DiCaprioЯ помню ту злость, что я испытывал, читая истории о путешественниках и поселенцах, которые уничтожали целые виды и тем самым навсегда разрушали экосистему. Сейчас же мы делаем это сознательно. Только в куда большем масштабе.
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Fox News AnchorКто лучше сможет просветить мировых лидеров о климатических изменениях и кризисе, которого нет, чем актёр из Голливуда без какого-либо научного образования!
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[первые реплики]
Leonardo DiCaprioМои первые визуальные воспоминания — это этот плакат в рамке над моей кроваткой. Я смотрел на него каждую ночь перед сном. Мой отец был распространителем андеграундных комиксов.
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Johann Rockström (professor, environmental science, Stockholm U)В среднем мы движемся к четырёхградусному потеплению в этом веке. И мы не жили в мире с таким потеплением последние четыре миллиона лет.
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Gregory MankiwЕсли мы хотим изменить мнение Президента о налоге на углерод
[или по любому другому конкретному вопросу]
Gregory Mankiw, нам нужно изменить мнение общества о налоге на углерод
[или по любому другому конкретному вопросу]
Gregory Mankiw. Политики, хотя мы и называем их нашими избранными лидерами, на самом деле — наши избранные последователи... они ДЕЛАЮТ то, чего хочет народ. ~ Грегори Мэнкью, профессор экономики Гарварда