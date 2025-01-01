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Семнадцать мгновений весны
Цитаты из фильма Семнадцать мгновений весны
Цитаты из фильма Семнадцать мгновений весны
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Цитаты
Heinrich Mueller
В наши дни никому нельзя верить. Даже себе. Но мне — можно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heinrich Mueller
Там, где следующий пацан вместо слова «Привет» скажет «Хайль Гитлер!», там мы и начнём сначала!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cure
[диктует письмо в Ватикан священнику-писцу]
... И пастор Шлаг или его ангельский образ...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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