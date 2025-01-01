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Киноафиша Фильмы Семнадцать мгновений весны Цитаты из фильма Семнадцать мгновений весны

Цитаты из фильма Семнадцать мгновений весны

Heinrich Mueller В наши дни никому нельзя верить. Даже себе. Но мне — можно.
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Heinrich Mueller Там, где следующий пацан вместо слова «Привет» скажет «Хайль Гитлер!», там мы и начнём сначала!
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Cure [диктует письмо в Ватикан священнику-писцу] ... И пастор Шлаг или его ангельский образ...
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