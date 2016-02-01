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Молли Монстр
Ted Sieger's Molly Monster — Der Kinofilm
Молли Монстр, 2016
2016 / Швейцария / Германия / Швеция
6.5
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14
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
анимация
приключения
семейный
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6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
1 февраля 2016
Режиссер
Матиас Брюн
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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