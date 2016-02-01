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Молли Монстр Молли Монстр
Киноафиша Фильмы Молли Монстр
Ted Sieger's Molly Monster — Der Kinofilm

Молли Монстр, 2016

2016 / Швейцария / Германия / Швеция
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 февраля 2016
Режиссер
Матиас Брюн
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Молли Монстр 2 постера
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