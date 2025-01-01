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Цитаты из фильма Покидая Блэкпул

Ria Я была права. Ты — и***с.
Joseph Это твое профессиональное мнение?
Ria Да.
Joseph Наверное, ты права.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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