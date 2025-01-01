Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Али и Нино Цитаты из фильма Али и Нино

Цитаты из фильма Али и Нино

Ali Khan Shirvanshir Пустыня ничего не просит, ничего не даёт и ничего не обещает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nino Kipiani Нет, нет, нет, нет, нет... Али... мы для тебя ничего не значим?
Ali Khan Shirvanshir Глотая ком... Ты для меня — всё.
Nino Kipiani Вспомни, что случилось в прошлый раз, когда мы расстались
Ali Khan Shirvanshir Это не то же самое. Ты едешь не в чужую страну. Ты едешь к своим родителям.
Ali Khan Shirvanshir Нино пытается что-то сказать. Мне нужно это сделать, Нино. Это будет страна нашего ребёнка, когда она вырастет. Али делает паузу. Её надо защищать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Адам Бакри
Adam Bakri
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Maria Valverde
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше