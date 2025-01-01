Nino Kipiani Нет, нет, нет, нет, нет... Али... мы для тебя ничего не значим?

Ali Khan Shirvanshir Глотая ком... Ты для меня — всё.

Nino Kipiani Вспомни, что случилось в прошлый раз, когда мы расстались

Ali Khan Shirvanshir Это не то же самое. Ты едешь не в чужую страну. Ты едешь к своим родителям.