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Али и Нино
Цитаты из фильма Али и Нино
Цитаты из фильма Али и Нино
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Цитаты
Ali Khan Shirvanshir
Пустыня ничего не просит, ничего не даёт и ничего не обещает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nino Kipiani
Нет, нет, нет, нет, нет... Али... мы для тебя ничего не значим?
Ali Khan Shirvanshir
Глотая ком... Ты для меня — всё.
Nino Kipiani
Вспомни, что случилось в прошлый раз, когда мы расстались
Ali Khan Shirvanshir
Это не то же самое. Ты едешь не в чужую страну. Ты едешь к своим родителям.
Ali Khan Shirvanshir
Нино пытается что-то сказать. Мне нужно это сделать, Нино. Это будет страна нашего ребёнка, когда она вырастет. Али делает паузу. Её надо защищать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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