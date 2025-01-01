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Братская любовь или собаки бывают кусачие
Цитаты из фильма Братская любовь или собаки бывают кусачие
Цитаты из фильма Братская любовь или собаки бывают кусачие
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Цитаты
Casey
Мы не лучшие, но... и не худшие... правда? Мы просто... обычные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey
Как я могу украсть ребёнка, если он мой брат?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Venetia
Я не кричу. У меня просто рот большой. Привыкай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey
Ох, как бы я хотел иметь лучшего друга.
Venetia
Он тебе не нужен. У тебя же есть Х.
Casey
Да. Ну, у нас одна мама, но разные папы, так что он наполовину мой брат, а наполовину обычный человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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