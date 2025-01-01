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Киноафиша Фильмы Братская любовь или собаки бывают кусачие Цитаты из фильма Братская любовь или собаки бывают кусачие

Цитаты из фильма Братская любовь или собаки бывают кусачие

Casey Мы не лучшие, но... и не худшие... правда? Мы просто... обычные.
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Casey Как я могу украсть ребёнка, если он мой брат?
🧡
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Venetia Я не кричу. У меня просто рот большой. Привыкай.
🧡
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Casey Ох, как бы я хотел иметь лучшего друга.
Venetia Он тебе не нужен. У тебя же есть Х.
Casey Да. Ну, у нас одна мама, но разные папы, так что он наполовину мой брат, а наполовину обычный человек.
🧡
👏
🥺
🤔
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