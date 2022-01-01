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БФМ-2016. Победители. Декорация
Киноафиша Фильмы БФМ-2016. Победители. Декорация

БФМ-2016. Победители. Декорация, 2016

2016 / Чехия / Испания / Франция / Япония / Нидерланды
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О фильме

В программы блока «Победители» Большого Фестиваля Мультфильмов собраны зарубежные фильмы-призеры прошедшего года, то есть те анимационные короткометражки, которые получали награды на анимационных и кинофестивалях, престижные премии и иные знаки отличия, активно обсуждались критиками и экспертами как достижения в этой области. Алосис / Alosis (реж. Георгиос Херувим, Греция, 2014, 2 мин. 47 сек., 3D-анимация) «Алосис» — это своего рода ремарка в разговоре о взаимоотношениях человека и окружающей среды. Проживая жизнь безответственно, без осознания последствий своих поступков, изолированно от природы, персонажи фильма оцифровываются и растворяются в гиперреальности — так, что сам факт их существования оказывается под вопросом. Счастливый конец / Happy end (реж. Ян Саска, Чехия, 2015, 6 мин., смешанная техника) Черная комедия со счастливым концом. Великолепная цепочка неожиданных встреч: охотник, тракторист, тусовщик и труп. Слепая Вайша / Blind Vaysha (реж. Теодор Ушев, Канада, 2016, 8 мин. 13 сек., 3D-анимация) Фильм по одноименно повести Георгия Господинова. Глаза девочки Вайши видят по-разному: левый глаз видит прошлое, а правый — будущее. Что до настоящего, его Вайша не видит вообще. Ужасное проклятье мешает девочке жить. Ослепленная тем, что было, и мучимая видениями того, что будет, она оказалась в ловушке. Декорация / Decorado (реж. Альберто Васкес, Испания, Франция, 2016, 11 мин., 2D, 3D-анимация) Мир — это потрясающий театр, все вокруг — замечательные декорации, только вот актеры так себе. Бедствия, катастрофы и просто несчастные случаи / Accidents, Blunders and Calamities (реж. Джеймс Каннингем, Новая Зеландия, 2016, 5 мин. 10 сек., 3D-анимация) Сделанная под влиянием работ Эдварда Гори, эта черно-белая комедия для детей и взрослых — уморительная и жестокая азбука смерти и увечий, которые невежественные люди наносят животным. 30 животных были созданы при помощи компьютерной графики и убиты командой из 44 студентов Школы медиа и дизайна. Псу под хвост / The wrong end of the stick (реж. Терри Мэтьюз, Великобритания, 2016, 9 мин. 40 сек., смешанная техника) Учитель средних лет Малькольм Фетчер однажды осознает, что предпочел бы быть песиком. Увы, жена не сразу проникается этим предпочтением: застав мужа в странной позе рядом с их собакой Франциском, немолодая Беверли испытывает шок, если не сказать отвращение. Три домашние мухи / Three fitted flies (реж. Мария Алвареc, Элиcа Мораис, Испания, 2015, 7 мин. 47 сек., 2D-анимация) Палящее лето в деревне. Пытливые соседи, траурные обряды, занудство и легкий оттенок вины создают идеальную почву для безумия. Старуха попытается воскресить к жизни своего почившего мужа с помощью запутанного ритуала. «Парад» Сати / Parade — Eric Satie (реж. Коджи Ямамура, Япония, 2016, 14 мин., рисованный, 2D-анимация) Парад для трех менеджеров и четырех исполнителей. Совмещая цитаты из эссе французского композитора Эрика Сати и музыку его балета «Парад», великий японский режиссер Кодзи Ямамура воссоздает образы «реалистичного балета», выходя за пределы реальности. Лесной царь / Erlkonig (реж. Жорж Швицгебель, Швейцария, 2015, 6 мин., рисованный) По одноименной балладе Иоганна Вольфганга Гете на музыку Франца Шуберта и Ференца Листа. Отец едет с сыном через лес. Больному ребенку мерещится Лесной царь, который одновременно очаровывает и пугает его. Джонас и море / Jonas and the sea (реж. Марлис ван дер Вел, Нидерланды, 11 мин. 30 сек., 2D-анимация) Мультфильм о человеке, который в погоне за мечтой отказывается от всего и совершает немыслимые вещи: он ищет место, которое мог бы назвать домом.

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Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Постер фильма БФМ-2016. Победители. Декорация 1 постер
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