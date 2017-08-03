«Начало. Легенда о самбо» – новый проект режиссера Дмитрия Киселева, известного по космическому блокбастеру «Время первых». Он также работал над проектами «Черная молния», «Ёлки», «Ёлки 1914» и «Джентльмены, удачи!».
Фильм в духе «Легенды №17» обращается к истории появления российского вида единоборст самбо и его основателям – Виктору Спиридонову и Василию Ощепкову, их напряженному и яркому противостоянию.
– Фильм «Начало. Легенда о самбо» вошел в топ-5 на питчинге Департамента кинематографии Министерства культуры РФ и будет финансово поддержан государством.
– Премьера фильма запланирована на 80-летний юбилей самбо в 2018 году.
Лента расскажет о родоначальниках боевого искусства основателях Викторе Спиридонове и Василии Ощепкове и их драматическом противостоянии.