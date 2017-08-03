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Начало. Легенда о самбо

, 2018
Россия / спорт, биография / 18+

Причины посмотреть

Факты

О фильме

«Начало. Легенда о самбо» – новый проект режиссера Дмитрия Киселева, известного по космическому блокбастеру «Время первых». Он также работал над проектами «Черная молния», «Ёлки», «Ёлки 1914» и «Джентльмены, удачи!».

Фильм в духе «Легенды №17» обращается к истории появления российского вида единоборст самбо и его основателям – Виктору Спиридонову и Василию Ощепкову, их напряженному и яркому противостоянию.

– Фильм «Начало. Легенда о самбо» вошел в топ-5 на питчинге Департамента кинематографии Министерства культуры РФ и будет финансово поддержан государством. 

–  Премьера фильма запланирована на 80-летний юбилей самбо в 2018 году.  

Лента расскажет о родоначальниках боевого искусства основателях Викторе Спиридонове и Василии Ощепкове и их драматическом противостоянии.

В ролях

Антон Шагин
Антон Шагин
Режиссер Дмитрий Киселев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2018

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