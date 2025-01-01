Якубов Иди к чёрту!

Раньше меня обыскивали догола, теперь вот в кровати ковыряетесь. Я замужем не была и, пожалуй, не буду. А ребёнка, если захочу, ещё заведу. Сейчас муж не нужен. Самое главное в жизни женщины — дети. Знаете, сколько женщин таких, как я? И я счастлива. И мой мальчик — счастлив. А про деньги, которые я якобы платила, откуда у твоего грязного рта такие слова вылезли? Если уж на то пошло, у меня был обычный роман с женатым. Он выбрал семью. Вы хотели меня унизить, а унизили только себя.