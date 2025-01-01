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Киноафиша Фильмы Гараж Цитаты из фильма Гараж

Цитаты из фильма Гараж

[Сидорин предлагает выгнать Аникееву]
Аникеева Что? Ты меня предаёшь?
Сидорин Вовремя предать — это не предать. Это предвидеть.
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Professor Требую, чтобы мой протест был занесён в протокол!
Chairman Sidorin Мы запомним ваш протест, профессор, но записать его не можем — протокол съели.
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Директор рынка Значит, ты активистка! Скажи, сколько ты заплатила этому парню, чтобы тебя залетело? Мальчишка, должно быть, смелый, что туда пошёл...
Сидорин Да ну, это уже перебор.
Якубов Иди к чёрту!
Директор рынка Пошёл бы, да дверь заперта.
Малаева Раньше меня обыскивали догола, теперь вот в кровати ковыряетесь. Я замужем не была и, пожалуй, не буду. А ребёнка, если захочу, ещё заведу. Сейчас муж не нужен. Самое главное в жизни женщины — дети. Знаете, сколько женщин таких, как я? И я счастлива. И мой мальчик — счастлив. А про деньги, которые я якобы платила, откуда у твоего грязного рта такие слова вылезли? Если уж на то пошло, у меня был обычный роман с женатым. Он выбрал семью. Вы хотели меня унизить, а унизили только себя.
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Marina Умоляю, не говори мне своего имени. Ты навсегда останешься для меня сыном Милосердова.
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Market Director Если женщина с такой внешностью борется за справедливость, можно не сомневаться — она свободна.
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Anikeeva Пусть протокол отражает продажу нашей Родины.
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Сын Милосердова Когда эта чепуха закончится, как насчёт завтрака у меня?
Марина Меня никогда раньше не приглашали на завтрак. Обычно мужчины зовут на ужин.
Сын Милосердова Я — новатор.
Марина Понимаю, что выгляжу как женщина, которую можно соблазнить за ужином, обедом или даже завтраком.
Сын Милосердова Дальше скажешь, что ты не такая.
Марина Нет, я этого не скажу. Но и на завтрак с тобой не пойду. Мои завтраки закончились.
Сын Милосердова Не рановато ли для таких слов?
Марина Мой последний муж навсегда отбил у меня аппетит.
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