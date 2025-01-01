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Киноафиша Фильмы Цветок моей тайны Цитаты из фильма Цветок моей тайны

Цитаты из фильма Цветок моей тайны

Leo Macías Кроме выпивки, для меня всё трудно.
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Ángel Каких писателей ты любишь?
Leo Macías В основном женщин. Авантюристок, самоубийц, сумасшедших вроде Джуны Барнс, Джейн Боулз, Дороти Паркер, Джин Рис, Флэннери О’Коннор, Вирджинии Вулф, Эдит Уортон, Исак Динесен, Джанет Фрейм. Я пишу о них в своей статье «Боль и жизнь».
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Бланка Прими свою фосфорную таблетку.
Лео Масиас Ах да. Память не улучшает, но возбуждает. Фосфор — это афродизиак.
Бланка Что это?
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Ángel Я хочу контакта с живой плотью. А ты — единственная плоть здесь.
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Бетти Операция — как дыня. Надо разрезать, чтобы понять, хороша она или гнилая.
Лео Масияс Ты прав.
Мать Лео Теперь она философ.
Бетти Философ запор застал, и он в туалете.
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Betty Меня не будут оперировать, пока я жива. Когда я умру — делайте со мной что хотите.
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Leo Macías Сначала душ, раз ты так хочешь, потом трахнёмся. Отдохнём, потом опять трахнёмся. А там глядишь, что ещё будет?
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Leo Macías Можешь уходить, когда приедет Пако, а завтра вечером возвращайся.
Blanca Сеньора, я репетирую по вечерам.
Leo Macías Тогда на следующий день. Я хочу побыть одна с мужем.
Blanca Конечно! Много секса!
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Leo Macías Боже, я в тебя не верю, но помоги мне.
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Paco Хватит давить на меня. Я в ступоре, я не могу говорить!
Leo Macías Великий стратег, специалист по крупным конфликтам!
Paco Нет войны, которая могла бы сравниться с тобой.
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Ángel Должно быть, я слишком много выпил.
Leo Macías Да. И ты раскрыл цветок своей тайны.
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Madre de Leo [Лео] С тех пор как ты начал с этой хер#вой диетой, ты совсем скатился. Анхель, никогда не садись на диету.
Ángel Не волнуйся, я обожаю есть.
Madre de Leo И в таком виде ты красив. Она была пухляшкой. Весила десять фунтов, когда родилась, после двух дней родов.
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Betty Что нужно сделать, чтобы ты посмотрел правде в глаза? Что нам сделать, чтобы ты принял реальность?
Leo Macías Не прятать это от меня.
Betty Как, если весь твой мир может развалиться из-за того, что сапоги слишком тесные?
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Madre de Leo Заткнись, рожа краба!
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Rosa Ты сведёшь меня с ума.
Madre de Leo Знаешь, на кого ты меня похожа? На мою сестру. Ты точная её копия, да упокоит Господь её душу. Те же самые красивые безумные глаза.
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Leo Macías Жизнь — такая невероятная штука! Такая жестокая и такая парадоксальная. Такая непредсказуемая и порой такая справедливая.
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Leo Macías Ты пришёл платить? Сколько х##в хватит, чтобы закрыть долг? Сколько я стою?
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Ángel Играть в футбол категорически запрещено! С этого момента — только балет. Если пьяная может крутиться, то могу и я танцевать.
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Madre de Leo Я это представляла. Мое бедное дитя! Такая молодая, а уже как корова без колокольчика.
Leo Macías Как корова без колокольчика?
Madre de Leo Да, потерянная, без цели, плывущая по течению, как и я.
Leo Macías Как ты?
Madre de Leo Я тоже как корова без колокольчика. Но в моём возрасте это более нормально. Вот почему я хочу жить в деревне. Когда мы, женщины, теряем мужа — будь то из-за смерти или потому что он ушёл к другой — нам нужно вернуться туда, где родились. Посетить деревенскую часовню, посидеть с соседкой на улице и помолиться вместе, даже если ты не веришь. Потому что если не сделать этого, теряешься, как корова без колокольчика.
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Ángel Ты помнишь «Касабланку»?
Leo Macías Да.
Ángel Впервые Ингрид Бергман заходит в кафе Рика. Они садятся за один стол. Богарт напряжён, молчит от волнения. Ингрид спрашивает, помнит ли он последний раз, когда они были вместе. Это было в Париже. Он отвечает, с каменным лицом: «Я никогда не забуду тот день. День, когда немцы вошли в Париж, немцы были в сером, а ты была в синем». Ты была в синем в тот день, когда сбежала от своей жизни и влетела в мою.
Leo Macías Я не помню.
Ángel А я всегда буду помнить.
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Alicia Реальность! У нас и так полно реальности в наших домах! Реальность — это для газет и телевизора. Посмотрите, к чему она приводит. При таком количестве реальности страна готова взорваться! Реальность нужно запретить!
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Leo Macías Каждый день я ношу что-то твоё. Сегодня на мне ботинки, которые ты мне подарил. Помнишь, как тебе пришлось снимать их, потому что я не могла справиться сама? Увидев их, я вспомнила тебя и надела их в твою честь. Теперь они жмут. Иногда память о тебе, как эти ботинки, давит на моё сердце.
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Manuela Кому вы отдаёте органы?
Doctor B Тому, кто больше всего в них нуждается.
Manuela Вы не отдадите их арабу?
Doctor A Мы отдаём их тому, кто больше всего нуждается, независимо от расы или вероисповедания.
Manuela Я читал, что некоторые очень богатые арабы покупают всё на чёрном рынке.
Doctor B Такое бывает в странах третьего мира.
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Leo Macías Тебе стоит пригласить её погулять.
Rosa Она не хочет идти.
Madre de Leo А зачем мне? Чтобы меня убил скинхед или сбила машина? Эти скинхеды постоянно на меня пялятся.
Rosa Потому что она их хиппи и отбросами называет. А тут их всего двое.
Madre de Leo Я даже не разберу, скинхеды это или пацаны при бабле.
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Rosa Ты не можешь найти кого-нибудь другого? Я так давно не танцевала, что у меня почки на износ.
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Betty Давай сядем на диван, этот стул давит на копчик. Твоя сестра обожает эти стулья с золотом. Она как цыганка.
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Ángel Мне нравится название «Боль и жизнь».
Leo Macías Это из песни Бола де Ньеве.
Ángel Я знаю. «Если у меня остаются только боль и жизнь, любовь моя, не дай мне жить!» Связывать Джуну Барнс с «кубинским настроением» — ново, но логично.
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Leo Macías Ты не надеваешь халат, что я тебе подарил?
Betty Нет, он слишком красивый, чтобы носить.
Leo Macías А ты должна его носить.
Betty Лучше пусть висит в шкафу.
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Alicia Люди покупают наши книги, чтобы забыть о грязи своей жизни, чтобы мечтать, даже если это ложь. Кофе?
Leo Macías Нет, спасибо.
Alicia Кто будет мечтать о людях, живущих в убогой трущобе, как живые мертвецы? Кто сможет понять героя, который работает, убирая г#вно из больничных суден, у которого мать — наркоманка, а сын — п#д#р, который увлекается черными? Ты с ума сошла?
Leo Macías Возможно, но такая уж реальность.
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Leo Macías Это как в фильме «Квартира».
Ángel Да, именно так. В том фильме Ширли Маклейн влюбляется в человека, в которого на самом деле не влюблена.
Leo Macías Я влюблён в того, в кого, как мне кажется, влюблён.
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Paco Успокойся, мы скоро ляжем спать.
Leo Macías Нужно наверстать упущенное. Если не получится, я от#бу первого встречного. Это из-за фосфора, понимаешь.
Paco Что?
Leo Macías Не помнишь? Мои таблетки для памяти. Они — афродизиак. Пока тебя нет, я стану эротическим писателем.
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Paco Мы же договорились отложить наши проблемы на время войны.
Leo Macías Прости, я не из железа! Меня не припаркуешь, как машину!
Paco Ты не можешь попытаться понять ситуацию?
Leo Macías Что тут понимать? Между мной и твоей работой всегда побеждает работа.
Paco Я пытаюсь спасти много жизней!
Leo Macías Почему бы тогда не спасти мою?
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Madre de Leo Помнишь, Лео?
Leo Macías Мама, как я мог это забыть?
Madre de Leo Нет, я про стихотворение, что я написал про деревню: Прекрасно утро, Лео, Солнечный свет сверкает, Цветы дарят свои ароматы, Сад шелестит, С ветки на ветку, не останавливаясь, Весёлые птички порхают и поют, И их щебет чарует меня, Слышен мягкий блеянье, Стада овец, Что выделяются на лугу, Как снежинки, Здесь стоит маленькая хижина, Дом пастухов, Там белый коттедж, Белее лилии, Потом мы приходим на ферму, Рядом с фермой сад, Рядом с садом дом, А рядом с домом церковь, Холм покрыт дубами, Долина — фруктами, А река — множеством деревьев...
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Student Protesters Президент вылечит вас от гриппа! Президент вылечит вас от гриппа! Президент вылечит вас от гриппа! Президент вылечит вас от гриппа! Президент вылечит вас от гриппа!
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Leo Macías Это напоминает мне конец фильма «Богачи и знаменитости». Два друга, писателя, поднимают тост, одни, далеко от мира, у костра.
Ángel Да. Но ты не пьёшь, и это была новогодняя ночь. Вот почему они и пили за это.
Leo Macías Дай мне выпить — и будет новогодняя ночь.
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Leo Macías Беззащитен перед таящейся безумием.
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Leo Macías Я не хочу писать против. У меня и так достаточно негатива в жизни, не хочу добавлять ещё, особенно если за это платят.
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Ángel Вы специализируетесь на каком-то жанре?
Leo Macías Нет. Я предпочитаю писать о том, что мне нравится, и избегать испанской литературы.
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