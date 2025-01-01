Madre de Leo
Помнишь, Лео?
Madre de Leo
Нет, я про стихотворение, что я написал про деревню: Прекрасно утро, Лео, Солнечный свет сверкает, Цветы дарят свои ароматы, Сад шелестит, С ветки на ветку, не останавливаясь, Весёлые птички порхают и поют, И их щебет чарует меня, Слышен мягкий блеянье, Стада овец, Что выделяются на лугу, Как снежинки, Здесь стоит маленькая хижина, Дом пастухов, Там белый коттедж, Белее лилии, Потом мы приходим на ферму, Рядом с фермой сад, Рядом с садом дом, А рядом с домом церковь, Холм покрыт дубами, Долина — фруктами, А река — множеством деревьев...