Valerie [Рэю] Когда ты выходишь — ты с пацанами, а когда дома — ты бухой в отключке перед этой чёртовой теликой. Я выключаю телик, иду спать, а ты в три часа ночи подтягиваешься, воняешь бухлом. Вот что я получаю. Либо ты меня трёшь. Мне сегодня тридцать, понимаешь? И я чувствую себя старой. Я устала, я хочу оглянуться назад и сказать: «Да, я немного повеселилась», когда стану старой, а не: «Все жалеют меня, блин!» Вот такая у меня жизнь. Ты понимаешь, о чём я? Я просто не хочу этого. Я, я найду другого. Знаешь, кто сможет меня любить. Кого-то доброго.