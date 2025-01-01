Valerie[Рэю]Когда ты выходишь — ты с пацанами, а когда дома — ты бухой в отключке перед этой чёртовой теликой. Я выключаю телик, иду спать, а ты в три часа ночи подтягиваешься, воняешь бухлом. Вот что я получаю. Либо ты меня трёшь. Мне сегодня тридцать, понимаешь? И я чувствую себя старой. Я устала, я хочу оглянуться назад и сказать: «Да, я немного повеселилась», когда стану старой, а не: «Все жалеют меня, блин!» Вот такая у меня жизнь. Ты понимаешь, о чём я? Я просто не хочу этого. Я, я найду другого. Знаешь, кто сможет меня любить. Кого-то доброго.
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BillyУ нас была охрененная собака лет десять назад, красивая собака, да. "Все станции", так я её звал. Вот что я думал, они говорят, когда был маленьким. "Все станции", понимаешь? Немецкая овчарка. Джуди, звали её. Да, мой старик её усыпил, когда я был маленький. Я уехал в отпуск с бабушкой, а когда вернулся, он отсчитал нам какую-то дурацкую байку, что она кого-то покусала в парке. Врунишка этот. Я её обожал! Это разбило мне сердце, честно. Эта собака никого не кусала, правда, Дэн?
DannyНет, хорошая была собака.
BillyВот именно. Вот именно. Ты, блин... Ты уезжаешь, понял? Я поехал с бабушкой собирать хоп, понял? Вернулись, а первое, что я хотел сделать — увидеть собаку, понял? Потому что я её скучал и всё такое, а она, блин, мертвая. Слушай, чувак, он был просто мерзавцем, мой старик. Злой урод. Ему было плевать, что чувствуют другие. Ему вообще было пох.
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RayЯ буду бороться за тебя... Я буду бороться вечно... вечно... Я люблю тебя...