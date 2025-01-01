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Цитаты из мультфильма Звероферма

[Законы Зверофермы зачитываются]
Снежок Ни одно животное не вправе пить спиртное. Ни одно животное не вправе спать в постели. Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо.
[Куры очень недовольны этим правилом]
Проворный Крылья считаются ногами.
[Куры понимают, что Проворный прав]
Группа овец Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо. Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо.
Снежок [продолжают читать законы] Ни одно животное не вправе убивать другое животное. Все животные равны.
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Narration Spoken by А той ночью свиньи пили за память о Боксёре, в виски, который они купили ценой его жизни.
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Narration Spoken by [последние слова] Для зверей теперь казалось, что их мир, который когда-нибудь может стать счастливым местом для жизни, стал хуже, чем когда-либо для обычных созданий, и настал ещё один момент, когда им нужно было что-то с этим сделать...
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Napoleon Верные последователи, на фермах, принадлежащих и управляемых свиньями, царит порядок и дисциплина. Наши низшие животные работают больше и едят меньше, чем на других фермах.
[вручает медали]
Napoleon Этим мы призываем вас заставить ваших низших животных работать ещё усерднее и есть ещё меньше! За великую Звероферму! За мир и изобилие под свинским правлением!
[Бенджамин, стоя у окна, представляет, как лицо Наполеона сливается с лицом Джонса; он вдруг видит сходство]
Napoleon К дню, когда свиньи будут владеть и управлять фермами ВЕЗДЕ.
[свиньи аплодируют и кричат, а Бенджамин уже отошёл от окна]
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[первые строки]
Narration Spoken by В мир, который мы все знаем, и который может быть, а может и не быть лучшим из возможных, вновь пришла весна. Но вся магия весны не могла скрыть страдания Усадьбы Зверофермы.
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Napoleon [подслушивая, как животные оплакивают погибших товарищей] Революция завершена. Эта песня нам больше не нужна. Петь её теперь запрещено под страхом СМЕРТИ!
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