СнежокНи одно животное не вправе пить спиртное. Ни одно животное не вправе спать в постели. Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо.
[Куры очень недовольны этим правилом]
ПроворныйКрылья считаются ногами.
[Куры понимают, что Проворный прав]
Группа овецЧетыре ноги — хорошо, две ноги — плохо. Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо.
Снежок[продолжают читать законы]Ни одно животное не вправе убивать другое животное. Все животные равны.
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Narration Spoken byА той ночью свиньи пили за память о Боксёре, в виски, который они купили ценой его жизни.
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Narration Spoken by[последние слова]Для зверей теперь казалось, что их мир, который когда-нибудь может стать счастливым местом для жизни, стал хуже, чем когда-либо для обычных созданий, и настал ещё один момент, когда им нужно было что-то с этим сделать...
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NapoleonВерные последователи, на фермах, принадлежащих и управляемых свиньями, царит порядок и дисциплина. Наши низшие животные работают больше и едят меньше, чем на других фермах.
[вручает медали]
NapoleonЭтим мы призываем вас заставить ваших низших животных работать ещё усерднее и есть ещё меньше! За великую Звероферму! За мир и изобилие под свинским правлением!
[Бенджамин, стоя у окна, представляет, как лицо Наполеона сливается с лицом Джонса; он вдруг видит сходство]
NapoleonК дню, когда свиньи будут владеть и управлять фермами ВЕЗДЕ.
[свиньи аплодируют и кричат, а Бенджамин уже отошёл от окна]
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[первые строки]
Narration Spoken byВ мир, который мы все знаем, и который может быть, а может и не быть лучшим из возможных, вновь пришла весна. Но вся магия весны не могла скрыть страдания Усадьбы Зверофермы.
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Napoleon[подслушивая, как животные оплакивают погибших товарищей]Революция завершена. Эта песня нам больше не нужна. Петь её теперь запрещено под страхом СМЕРТИ!