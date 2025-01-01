Napoleon Верные последователи, на фермах, принадлежащих и управляемых свиньями, царит порядок и дисциплина. Наши низшие животные работают больше и едят меньше, чем на других фермах.

[вручает медали]

Napoleon Этим мы призываем вас заставить ваших низших животных работать ещё усерднее и есть ещё меньше! За великую Звероферму! За мир и изобилие под свинским правлением!

[Бенджамин, стоя у окна, представляет, как лицо Наполеона сливается с лицом Джонса; он вдруг видит сходство]

Napoleon К дню, когда свиньи будут владеть и управлять фермами ВЕЗДЕ.