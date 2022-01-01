Станция Восток. На пороге жизни, 2016

Невероятно, но на Земле есть место, где нет признаков жизни. Абсолютная стерильность. Нет растений, нет животных, нет даже микробов. При температуре – 89 градусов Цельсия выживают только люди. В самом сердце Антарктиды расположена российская научная станция «Восток». 4 км льда под ногами, а подо льдом – самое загадочное озеро планеты. Как и когда оно возникло? По оценкам ученых древнее озеро более 14 млн.лет заковано льдами. Есть ли жизнь в воде? Изо дня в день ученые живут и работают в смертельной схватке с силами природы в поисках разгадки тайн ледяного континента.