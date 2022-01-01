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Киноафиша Фильмы Станция Восток. На пороге жизни

Станция Восток. На пороге жизни, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Невероятно, но на Земле есть место, где нет признаков жизни. Абсолютная стерильность. Нет растений, нет животных, нет даже микробов. При температуре – 89 градусов Цельсия выживают только люди. В самом сердце Антарктиды расположена российская научная станция «Восток». 4 км льда под ногами, а подо льдом – самое загадочное озеро планеты. Как и когда оно возникло? По оценкам ученых древнее озеро более 14 млн.лет заковано льдами. Есть ли жизнь в воде? Изо дня в день ученые живут и работают в смертельной схватке с силами природы в поисках разгадки тайн ледяного континента.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Ольга Стефанова
Все актеры и съемочная группа
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