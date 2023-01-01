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Звук Родины — Германия поет
Звук Родины — Германия поет, 2012: актеры и роли
Sound of Heimat — Deutschland singt
Звук Родины — Германия поет
2012 / Германия
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Звук Родины — Германия поет, 2012: актеры и роли
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Режиссер
Арне Биркеншток
Ян Тенгелер
Jan Tengeler
В прокате
Премьеры
Онлайн
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