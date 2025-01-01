Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Поворот не туда-2: Тупик Цитаты из фильма Поворот не туда-2: Тупик

Цитаты из фильма Поворот не туда-2: Тупик

Nina Papas [смотрит на бочку с токсичными отходами, на которой написано «может вызвать врожденные дефекты»] Врожденные дефекты? Да ну нафиг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Murphy [все ещё стоит после двух стрел, выпущенных Па] Это всё, что ты можешь, сука?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Джейк Красивый тачка. Хочешь прокатиться?
Нина Папас Почему бы и нет? Это самое меньшее, что эта е##тая семья нам должна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Murphy Передавай привет жене от меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Murphy [нацелился на старика] Ты только пукани, старик, и ты труп.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дейл Мерфи [замечает динамит] Кого взрываешь, старик?
Старик О, просто форель. Лучший способ поднять её на поверхность. Динамит их оглушает. Потом они всплывают, как кувшинки, а я их просто собираю.
Дейл Мерфи [замечает фотографию мужчины и его жены] Красивaя жена.
Старик Да, это моя Делайла. Дарила мне самые счастливые дни в жизни. Пусть земля ей будет пухом. Знаешь, тебе повезло, сын п#р#ч#й. Много кто ходит в эти леса. Никто оттуда не выходит. Я сам держусь от них подальше.
Дейл Мерфи Сколько таких уродов там?
Старик Трудно сказать. Больше, чем кажется. Это точно.
Дейл Мерфи Что они такое?
Старик Такие же, как мы с тобой, брат, только страшнее... и намного сильнее. Слушай, как-то я одного из них зацепил на пикапе. Он вынырнул и просто пошёл дальше. Всё из-за химикатов. Целлюлозный комбинат закрылся почти 30 лет назад... и оставил после себя грязь. Яд убил всю живность. Большинство тутешних уехали. Одна семья осталась в этой глуши... и вскоре у них у детей стали появляться такие же уродливые создания, как та форель, что я поймал. А потом они выросли, завели своих детей. Ещё хуже стали. Останешься перекусить? Рыба страшная, но жарится отлично.
Дейл Мерфи Нет, спасибо, мне надо идти.
Старик Если ты собираешься идти за своими друзьями, сводить счёты... лучше поторопись, пока не стемнело. Ты не захочешь быть в лесу ночью.
Дейл Мерфи Почему ты остаёшься, старик?
Старик Не могу уйти. Надо быть рядом с моими детьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M Эээ, давай оставим это между нами? Мара вроде как «та самая».
Elena Да какая разница. Я просто останусь тут и позагораю.
M Круто.
Elena О, М! Передай Маре привет от меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nina Papas То, что я увидела... было настоящим!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jonesy Ладно, с этого момента ты — зануда-лесбиянка, которой у меня никогда не было. По рукам?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amber Ты не понимаешь, да? Мне не нравятся мужики!
Jonesy Вау... ты лесбиянка? Ну и дела!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jonesy Чёртов призрак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amber Так где М и Елена?
Jake У озера, снимают "Х"-версию шоу.
Jonesy Ладно, я позже к вам присоединюсь!
[он встаёт, потом хватается за живот и стонет]
Jonesy Ох, блин. Я объелся, до секса пока не дойдёт!
[пукает]
Jonesy Чёртов призрак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Tommy Привет?
Kimberly Здесь совсем пусто, и сейчас я тебя ненавижу. Какой ты вообще агент?
Tommy Кимберли, найдёшь дорогу. Смотри, сейчас 4 утра в ЛА. Можно мне ещё поспать?
Kimberly Я не спал всю ночь, летел ночным рейсом, и это не было первым классом, как ты обещала.
Tommy Дай мне должное за машину. Красивый аппарат, да?
Kimberly Да ну что. Кстати, эти указания отстой. Этот проект отстой.
Tommy Эй, это отличная возможность.
Kimberly Это пилот реалити-шоу.
Tommy Эй, в прошлый раз, когда ты была на ТВ, ты пропела дорогу в топ-7. Теперь ты звезда. Ты Kimberly f###### Caldwell! Ты — единственная знаменитость, которую у них есть!
Kimberly Если я такая знаменитость, Томми, достань мне роль в фильме.
Tommy Слушай, Кимстер, твой Q-скор взлетит, и у тебя появится шанс выиграть 90 тысяч!
Kimberly Я думала, что было 100.
Tommy Ну, помни: я получаю 10 процентов.
Kimberly Погоди, здесь съезд.
[останавливается на развилке дороги]
Tommy Смотри, через примерно два часа у меня силовая йога. Ты уже нашёл её?
Kimberly Не знаю. Здесь какая-то старая бумажная фабрика, но на карте об этом ничего не указано.
Tommy Да, да, да, это должно быть оно! Смотри, Кимбо, здесь нельзя позволить себе сделать неверный поворот. У тебя действительно нет времени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Елена [Джейку] Хочешь, э-э... промокнуть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake [тому уроду] Эй, отпусти её!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Разрушитель миров
Разрушитель миров
2025, США, боевик, фантастика
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»
Не тратьте время на поиски: вот 5 детективных сериалов, которые хвалят даже те, кто «ничего уже не смотрит»
Пока «Первый отдел» и «Невский» на паузе: этот детективный сериал возвращается с покушением, ритуальными убийствами и фальшивой смертью героя
Какие серии в «Маше и Медведе» вышли в 2025-м? В сериале уже 150+ серий, и новые родителям еще не надоели
Утром из него вышла черепаха: в фильмах «Оно» так и не показали главный страх клоуна Пеннивайза – «Добро пожаловать в Дерри» это исправит
Снова и снова один и тот же день: 5 фильмов, где герои застряли в петле времени — «День сурка» не единственный
Не зря ждали 2 года: в «Волшебном участке 2» отыскали дерзкие отсылки к «Дэдпулу» и Тарантино (а еще к «Людям в черном» и Кологривому!)
«Доктор Хаус встречает Шерлока»: 2 сезон самого необычного сериала с Панфиловым выйдет уже на днях – еще до премьеры нарекли шедевром
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
«У Медведя явная депрессия», «Маша-эгоистка»: почему иностранцы запрещают «Машу и Медведя» собственным детям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше