[первые реплики]

Kimberly Здесь совсем пусто, и сейчас я тебя ненавижу. Какой ты вообще агент?

Tommy Кимберли, найдёшь дорогу. Смотри, сейчас 4 утра в ЛА. Можно мне ещё поспать?

Kimberly Я не спал всю ночь, летел ночным рейсом, и это не было первым классом, как ты обещала.

Tommy Дай мне должное за машину. Красивый аппарат, да?

Kimberly Да ну что. Кстати, эти указания отстой. Этот проект отстой.

Tommy Эй, это отличная возможность.

Kimberly Это пилот реалити-шоу.

Tommy Эй, в прошлый раз, когда ты была на ТВ, ты пропела дорогу в топ-7. Теперь ты звезда. Ты Kimberly f###### Caldwell! Ты — единственная знаменитость, которую у них есть!

Kimberly Если я такая знаменитость, Томми, достань мне роль в фильме.

Tommy Слушай, Кимстер, твой Q-скор взлетит, и у тебя появится шанс выиграть 90 тысяч!

Kimberly Я думала, что было 100.

Tommy Ну, помни: я получаю 10 процентов.

Kimberly Погоди, здесь съезд.

[останавливается на развилке дороги]

Tommy Смотри, через примерно два часа у меня силовая йога. Ты уже нашёл её?

Kimberly Не знаю. Здесь какая-то старая бумажная фабрика, но на карте об этом ничего не указано.