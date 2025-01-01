[первые реплики]
Kimberly
Здесь совсем пусто, и сейчас я тебя ненавижу. Какой ты вообще агент?
Tommy
Кимберли, найдёшь дорогу. Смотри, сейчас 4 утра в ЛА. Можно мне ещё поспать?
Kimberly
Я не спал всю ночь, летел ночным рейсом, и это не было первым классом, как ты обещала.
Tommy
Дай мне должное за машину. Красивый аппарат, да?
Kimberly
Да ну что. Кстати, эти указания отстой. Этот проект отстой.
Tommy
Эй, это отличная возможность.
Kimberly
Это пилот реалити-шоу.
Tommy
Эй, в прошлый раз, когда ты была на ТВ, ты пропела дорогу в топ-7. Теперь ты звезда. Ты Kimberly f###### Caldwell! Ты — единственная знаменитость, которую у них есть!
Kimberly
Если я такая знаменитость, Томми, достань мне роль в фильме.
Tommy
Слушай, Кимстер, твой Q-скор взлетит, и у тебя появится шанс выиграть 90 тысяч!
Kimberly
Я думала, что было 100.
Tommy
Ну, помни: я получаю 10 процентов.
Kimberly
Погоди, здесь съезд.
[останавливается на развилке дороги]
Tommy
Смотри, через примерно два часа у меня силовая йога. Ты уже нашёл её?
Kimberly
Не знаю. Здесь какая-то старая бумажная фабрика, но на карте об этом ничего не указано.
Tommy
Да, да, да, это должно быть оно! Смотри, Кимбо, здесь нельзя позволить себе сделать неверный поворот. У тебя действительно нет времени.