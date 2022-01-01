Наша рецензия

Судьба к Эдди Гринлифу (Марк Крамптон) была беспощадна. Когда ему было десять лет, он влюбился в одноклассницу. Красавица выбрала другого и ушла с парнем, обижавшим скромнягу Эдди. Мальчик вырос и возмужал, но обиды не простил. Женщин мачо рассматривает только в качестве любовницы на одну ночь и проповедует такое отношение к ним со страниц своих книг. У профессионального пикапера немало последователей, жадно скупающих его пособия по соблазнению и практикующих советы «гуру». Так бы и…