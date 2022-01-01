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БФМ-2016. Бумажный мир
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БФМ-2016. Бумажный мир, 2016

2016 / Россия
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О фильме

На заре кинематографа анимационные техники чаще всего использовались для создания спецэффектов, трюков, иллюзий и обманов. Например, один из первых российских мультипликаторов — Владислав Старевич — начинал свою карьеру с того, что, пытаясь снять документальный фильм про брачный ритуал жуков и не преуспев в этом, разыграл этот самый ритуал, покадрово снимая чучелки насекомых. Впоследствии Старевич снял несколько мультфильмов, героями которых становились жуки. Эффект был невероятным: журналисты прозвали Старевича «дрессировщиком жуков». Сегодняшнего зрителя обмануть уже непросто: все знают, на какие фокусы способен кинематограф. И все же иногда аниматорам удается сыграть на инерции человеческого восприятия, заставив поверить в невероятное, абсурдное, странное, или просто позабавив публику курьезными и парадоксальными рифмами форм и смыслов.

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Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Постер фильма БФМ-2016. Бумажный мир 1 постер
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