БФМ-2016. Бумажный мир, 2016

На заре кинематографа анимационные техники чаще всего использовались для создания спецэффектов, трюков, иллюзий и обманов. Например, один из первых российских мультипликаторов — Владислав Старевич — начинал свою карьеру с того, что, пытаясь снять документальный фильм про брачный ритуал жуков и не преуспев в этом, разыграл этот самый ритуал, покадрово снимая чучелки насекомых. Впоследствии Старевич снял несколько мультфильмов, героями которых становились жуки. Эффект был невероятным: журналисты прозвали Старевича «дрессировщиком жуков». Сегодняшнего зрителя обмануть уже непросто: все знают, на какие фокусы способен кинематограф. И все же иногда аниматорам удается сыграть на инерции человеческого восприятия, заставив поверить в невероятное, абсурдное, странное, или просто позабавив публику курьезными и парадоксальными рифмами форм и смыслов.