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БФМ-2016. Крокодил
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БФМ-2016. Крокодил, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Работы молодых российских мультипликаторов. В этом году на Большом Фестивале Мультфильмов будут представлены две программы фильмов российских студентов. Главным образом это дипломные фильмы, но есть и несколько картин, снятых на младших курсах, как, например, «Боль» и «Первый снег» второкурсниц ВГИКа. Традиционно самое большое число фильмов на БФМ — из московских ВГИКа, Школы-студии «ШАР» и Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Но еще в этом году появились картины из новой учебной студии при киностудии «Союзмультфильм», из Британской школы дизайна, ну и как всегда, мы представляем российских студентов, учащихся в зарубежных школах, — в этот раз Ирину Рубину из немецкой киноакадемии Baden-Wuerttemberg. Многие из этих картин уже успешно путешествуют по мировым фестивалям. В этом году БФМ впервые проводит студенческий конкурс — голосуйте за фильм, который вам больше всего понравился, и картина, которая наберет большее число голосов, получит студенческую Анимашу.

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Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Постер фильма БФМ-2016. Крокодил 1 постер
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