Переехала в Италию, но и Францию не забыла: что ждет главную героиню «Эмили в Париже» в 5 сезоне

К сожалению, новое «Заклятие» тоже в списке: 3 хоррора 2025 года, которые зрители ждали, а оказалось — зря

Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума»

Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)

Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина

Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»

Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал

Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще

Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»

Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»