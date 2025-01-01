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Киноафиша Фильмы Девушка-король Цитаты из фильма Девушка-король

Цитаты из фильма Девушка-король

Queen Kristina [приветствие философа Рене Декарта] Чёрт побери! Ненавижу, когда меня заставляют ждать...
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Королева Кристина [ест, охотничье рагу] По ржавым гвоздям Креста Христова, это просто объедение!
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Queen Kristina Вот и всё! Гуманисты стоят у двери, стоики — у окон, а библиотека гуманиста Гротия скоро прибудет. Представляешь? Сорок восемь повозок книг!
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