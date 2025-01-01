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Девушка-король
Цитаты из фильма Девушка-король
Цитаты из фильма Девушка-король
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Цитаты
Queen Kristina
[приветствие философа Рене Декарта]
Чёрт побери! Ненавижу, когда меня заставляют ждать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Королева Кристина
[ест, охотничье рагу]
По ржавым гвоздям Креста Христова, это просто объедение!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Kristina
Вот и всё! Гуманисты стоят у двери, стоики — у окон, а библиотека гуманиста Гротия скоро прибудет. Представляешь? Сорок восемь повозок книг!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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