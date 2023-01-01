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Девушка-король Девушка-король
Киноафиша Фильмы Девушка-король Девушка-король, 2015: актеры и роли
The Girl King Девушка-король 2015 / Финляндия / Германия / Канада / Франция / Швеция
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Девушка-король, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мика Каурисмяки Mika Kaurismäki
В ролях
Малин Буска Malin Buska Сара Гадон Сара Гадон Sarah Gadon Микаэл Нюквист Микаэл Нюквист Michael Nyqvist Ипполит Жирардо Ипполит Жирардо Hippolyte Girardot Лукас Брайант Lucas Bryant
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Переводчик
Переводчик
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