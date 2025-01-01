Lowenthal Послушай эту музыку, Глокен. Не говори, что она на тебя не действует.

Glocken Бред.

Lowenthal Хм, скажи честно, Глокен, когда слышишь эту музыку, где бы ты ни был, не испытываешь ли особое чувство гордости за то, что ты немец?

Glocken Скажу тебе честно, на слово Ливена, когда я слышу эту музыку, где бы ни был, я чувствую себя особенным... как карлик.

Lowenthal Ах, помню, как я был в тысячах миль от дома, в кинотеатре Нью-Йорка показывали похороны кайзерины Виктории. Эта добрая женщина, как же много она значила для нас всех.

Glocken [закатывает глаза] Ты ведь немец, да? Ты самый настоящий немец из всех, кого я встречал.

Lowenthal [смеётся] О, хочу тебе кое-что показать. Время от времени я достаю это и смотрю, когда мне нужно поднять настроение.

Glocken Ну, Железный крест второго класса — и при этом ещё военный герой. Ты, наверное, самый большой идиот на всём этом корабле.

Lowenthal [выглядит оскорблённым] Почему ты так говоришь?

Glocken [говорит взволнованно] Где ты был во время этого плавания?

Lowenthal Ты думаешь, этот корабль — типичный срез немецкого народа? Ха, нет. Ты не знаешь настоящего немца, как знаю его я. Люди, которые дали миру Гёте, Бетховена и Баха, заслуживают уважения, знаешь ли.

Glocken Пятьдесят процентов тех, кто дал миру Гёте, Бетховена и Баха, на прошлой неделе проголосовали за партию Рибера!

Lowenthal [бурчит в несогласии] Сорок четыре процента.

Glocken Ловенталь, ты слеп; абсолютно слеп! Ты не видишь, что происходит у тебя под носом.

Lowenthal Что ты имеешь в виду? Ах, ты про евреев? Ты нас не понимаешь. Немец-еврей — это особая категория. Мы прежде всего немцы, а уже потом евреи. Мы сделали многое для Германии; Германия сделала многое для нас. Немного терпения, немного доброй воли — и всё наладится.

[иронично фыркает]

Lowenthal Ха, послушай, в Германии почти миллион евреев. Что они могут сделать? Убить всех нас?