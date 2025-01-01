Меню
Rieber Ловенталь, ты ведь знаешь, что исторический факт состоит в том, что евреи — причина всех наших бед.
Lowenthal Конечно.
Rieber Ты согласен?
Lowenthal Конечно. Евреи и велосипедисты.
Rieber Велосипедисты? Почему велосипедисты?
Lowenthal Почему евреи?
Bill Tenny Что у них против евреев? У нас дома к евреям никаких претензий нет. Чёрт возьми, я даже еврея не видел, пока мне не стукнуло пятнадцать.
Mary Treadwell Может, ты был слишком занят линчеванием негров, чтобы обращать внимание на евреев.
Mary Treadwell Если не можешь получить желаемое, черт возьми, лучше соглашайся на то, что можешь.
Freytag Тебя не беспокоит, что ты и этот маленький мужик — единственные немцы, кто не сидит за столом капитана?
Lowenthal Ты думаешь, меня это беспокоит? К тому же, мне этот маленький мужик нравится; каким же я был бы продавцом, если бы не мог справиться с такой ситуацией? Продавец должен уметь решать сложные задачи и преодолевать их. Слушай, это не новость: белые ненавидят чёрных, мусульмане — буддистов — так всегда было. Предрассудки есть везде. Отвечать тем же — бессмысленно. Надо пользоваться головой.
Lowenthal Послушай эту музыку, Глокен. Не говори, что она на тебя не действует.
Glocken Бред.
Lowenthal Хм, скажи честно, Глокен, когда слышишь эту музыку, где бы ты ни был, не испытываешь ли особое чувство гордости за то, что ты немец?
Glocken Скажу тебе честно, на слово Ливена, когда я слышу эту музыку, где бы ни был, я чувствую себя особенным... как карлик.
Lowenthal Ах, помню, как я был в тысячах миль от дома, в кинотеатре Нью-Йорка показывали похороны кайзерины Виктории. Эта добрая женщина, как же много она значила для нас всех.
Glocken [закатывает глаза] Ты ведь немец, да? Ты самый настоящий немец из всех, кого я встречал.
Lowenthal [смеётся] О, хочу тебе кое-что показать. Время от времени я достаю это и смотрю, когда мне нужно поднять настроение.
Glocken Ну, Железный крест второго класса — и при этом ещё военный герой. Ты, наверное, самый большой идиот на всём этом корабле.
Lowenthal [выглядит оскорблённым] Почему ты так говоришь?
Glocken [говорит взволнованно] Где ты был во время этого плавания?
Lowenthal Ты думаешь, этот корабль — типичный срез немецкого народа? Ха, нет. Ты не знаешь настоящего немца, как знаю его я. Люди, которые дали миру Гёте, Бетховена и Баха, заслуживают уважения, знаешь ли.
Glocken Пятьдесят процентов тех, кто дал миру Гёте, Бетховена и Баха, на прошлой неделе проголосовали за партию Рибера!
Lowenthal [бурчит в несогласии] Сорок четыре процента.
Glocken Ловенталь, ты слеп; абсолютно слеп! Ты не видишь, что происходит у тебя под носом.
Lowenthal Что ты имеешь в виду? Ах, ты про евреев? Ты нас не понимаешь. Немец-еврей — это особая категория. Мы прежде всего немцы, а уже потом евреи. Мы сделали многое для Германии; Германия сделала многое для нас. Немного терпения, немного доброй воли — и всё наладится.
[иронично фыркает]
Lowenthal Ха, послушай, в Германии почти миллион евреев. Что они могут сделать? Убить всех нас?
Glocken [выглядит испуганным]
Lowenthal Сколько тебе лет?
Elsa Шестнадцать.
Lowenthal Подростковый возраст. Что такое подростковый возраст? Это время, когда люди волнуются по пустякам. Шестнадцать... Обещаю, в семнадцать ты будешь ещё обаятельнее, чем сейчас. В двадцать один — великолепна. А в двадцать пять... сногсшибательна! И никаких возражений!
Lowenthal Мне нравятся люди; если поискать, в каждом можно найти что-то хорошее.
Bill Tenny Я был в Веракрусе, пытался научить этих мексов играть в бейсбол. Чёрт, они хотели меня отравить. Знаешь, у меня понос длился три недели.
Mary Treadwell Как интересно. Хотелось бы услышать об этом больше.
Lowenthal Вы уверены, что вы не еврей?
Glocken [делает сомнительный жест рукой] Довольно уверен.
Lowenthal Вы похожи на моего зятя из Штутгарта.
Glocken [смеётся] Вот так всегда — люди постоянно принимают меня за кого-то другого.
[оба смеются над шуткой из-за его необычной внешности]
[первые реплики]
Глокен [подходит к перилам корабля] Меня зовут Карл Глокен, и это корабль дураков. Я дурак, и вы встретите ещё много таких в пути. Эта посудина забита ими: эмансипированными дамами, игроками, влюблёнными, любителями собак, дамами лёгкого поведения, терпимыми евреями, карликами — всякая всячина. И кто знает, если присмотреться получше, возможно, найдёте на борту и себя.
Mary Treadwell Все на этом корабле влюблены. Люби меня, даже если я тебя не люблю. Люби меня, даже если я не способен любить. Люби меня, даже если любовь — это миф. Люби меня.
Bill Tenny [Пьяный] Знаешь, что я думаю?
Glocken Нет.
Bill Tenny Думаю, ты — сбрендивший интеллектуал.
Mary Treadwell Скажи мне. Тебе не было бы неприятно завести со мной интрижку?
[последние реплики]
Glocken О, я прямо слышу, как ты говоришь — «какое нам до этого дело?»... Никакого.
[смеётся и уходит с корабля]
Jenny Brown Думаю, я была самой счастливой, когда танцевала... Иногда жалею, что не привязала к щиколотке рулетку, когда танцевала всю жизнь — тогда бы могла сказать, сколько миль я прошла в самые счастливые моменты.
Jenny Brown Дэвид - художник. Настоящий талант. Сейчас у него период социальной ответственности, но оно пройдёт.
Mary Treadwell Это серьёзно?
Jenny Brown Я никогда никого так не любила, как Дэвида. Только вот он считает, что женщина должна идти в трёх шагах позади — в тапочках.
Mary Treadwell Обычно мужчины так думают. Мой муж точно так.
La Condesa Я уверенна, что у тебя никогда не бывает проблем со сном.
Dr. Wilhelm Schumann Нет, никогда.
La Condesa Расскажи мне свой секрет.
Dr. Wilhelm Schumann Чистая совесть, конечно.
La Condesa [саркастично] Вот это фокус: иметь чистую совесть, работая врачом на корабле, где шестьсот человек живут на палубе под открытым небом.
Bill Tenny Эй, я тебе рассказывал, что со мной было в Веракрусе? Когда я проходил иммиграционный контроль? Стою в очереди, видишь ли. Вижу там одного клерка и кричу: «Эй, Панчо, подойди сюда». Просто по-дружески. У нас дома так: таксиста зовём «Мак», а носильщика — «Джордж». Так вот, этот мелкий... ну, ты знаешь, эти прибрежные мексы, говорят, у них в крови много темнокожей крови... Так он просто смотрит на меня, не двигается. А потом все начинают проходить вперёд меня в очереди. И я понимаю, что этот мелкий обиделся.
David Думаю, пойду спать.
Glocken Я тоже.
Bill Tenny Ты не знаешь, каково это — быть там, а толпа кричит, чтобы ты выложился. И они начинают говорить. Питчеры разговаривают. «Ты не можешь попасть по кривой на внешнем углу». И с тех пор всё, что ты видишь — это кривые на внешнем углу. Значит, у тебя был большой шанс. И ты его профукал. Я всё ещё слышу, как мой старик кричит на меня с трибун, хотя его там и не было: «Большое колесо, ты — лузер! Ты такой же лузер, как и я.»
Glocken Знаешь, я думаю, ты слишком суров к себе, господин Тенни.
Bill Tenny Лузер.
Glocken Знаешь, я много путешествую. Родители дают мне немного денег, немного, но дают. Им спокойнее, когда меня нет рядом, но знаешь, что я заметил? Самое забавное в людях — это их чувство вины, которое они сами себе придумывают. Например, я считаю, что в мире как минимум 873 миллиона человек даже не знают, что такое кривая на внешнем углу. Так что, мне кажется, ты слишком драматизируешь, думая, что всю жизнь профукал только потому, что не смог её пробить! С веслом или без весла.
Lowenthal Ты не еврей, случайно?
Glocken Нет. У меня своя собственная меньшинство.
Lowenthal Обычно еврею выделяют отдельный столик на таком корабле. Почему, как думаешь, нас вместе посадили?
Glocken Так они выражают дружелюбие.
Mary Treadwell Вы уже не молода, миссис Тредвелл. Вы давно не молода
[зажигает спичку]
Mary Treadwell уже много лет.
[курит сигарету]
Mary Treadwell За этими старыми глазами прячется сердце шестнадцатилетней девчонки. Бедняжка.
[тушит сигарету]
Mary Treadwell Это то, что мужчины действительно находят привлекательным?
[заводит волосы и коряво красится]
Mary Treadwell Детка, ты просто так и не смогла повзрослеть, миссис Тредвелл из Мюррей-Хилла, Вирджиния.
[откладывает косметику]
Mary Treadwell А теперь,
[пыляет духами]
Mary Treadwell можешь красить ногти липкой краской
[выглядит расстроенной]
Mary Treadwell ...ты же знаешь, чем это закончится — одна, сидя в кафе с платным спутником.
[начинает плакать]
Dr. Wilhelm Schumann Над чем ты смеёшься?
La Condesa Мой дом сожжён, всё, что у меня было, забрали — теперь меня везут в тюрьму на какой-то остров, о котором я ничего не знаю, а ты читаешь мне проповедь воскресной школы.
Dr. Wilhelm Schumann Кто посадит 600 человек на палубу с всего двумя кранами для мытья?
Lt. Huebner Ха, ты их не знаешь; они бы и мыться не стали, если бы могли. Ты не представляешь, какие они свиньи.
Dr. Wilhelm Schumann Палубу надо мыть. Принесите шланги.
Lt. Huebner Шланги?
Dr. Wilhelm Schumann Я сказал — принесите шланги!
Lt. Huebner Я не могу направить шланги на них.
Dr. Wilhelm Schumann Лучше направить шланги на них, чем чтобы они так жили, нет?
Bill Tenny В чём дело? Ты же красками не зарабатываешь?
David Нет.
Bill Tenny Постой, постой. Ты хочешь сказать, что работаешь над тем, на чём не можешь прожить, и поэтому берёшь другую работу, чтобы заработать и дальше заниматься тем, на чём не прожить?
Glocken Но это героическая жизнь. Так живут те, кто верит в себя и может себе это позволить.
Glocken Извините, не хочу лезть в душу. Знаете, эта неприятная любопытство постороннего.
David Что случилось?
Jenny Brown Двадцать шесть дней в раздельных кроватях. Наверное, это к лучшему. Мы узнаем друг друга получше. Поймём, есть ли у нас что-то, кроме секса.
La Condesa Подумать только, разве это не прекрасно: двое незнакомцев на корабле — мы больше никогда не увидимся. Мы можем говорить — можем говорить как друзья, или даже как любовники... можем говорить как два человека, встретившиеся по ту сторону могилы.
Dr. Wilhelm Schumann Говори дальше.
Dr. Wilhelm Schumann Интересно, правда ли, что жизнь такая же тупая и бессмысленная, как кажется на этом корабле.
Dr. Wilhelm Schumann [выглядит зачарованным] Ты такой странный. Иногда такой горький, а потом мягкий и тёплый, как ребёнок.
La Condesa [улыбается просто] Я просто женщина
La Condesa [доктору Шуману] Моя дорогая... моя любовь... хоть раз поцелуемся при свете дня.
Dr. Wilhelm Schumann Нельзя просто глотать таблетки каждый раз, когда не можешь уснуть или хочешь взбодриться или успокоиться.
Lizzi Spoekenkieker Знаешь, что говорят в Мексике? Мексиканцы ненавидят американцев, презирают испанцев, не доверяют англичанам, восхищаются французами и любят немцев.
Rieber Это всё очень мило. Рад, что так говорят, но, что касается меня, после нескольких недель в Мексике, можешь оставить себе и мексиканцев.
Graf Что бы ты сделал с деньгами, которые хочешь? А? Я видел, как ты таращишься на задницу цыганской танцовщицы, когда она идёт по палубе. Я не буду кормить твою похоть.
David Слушай, мне нужна любая помощь, что только можно получить. Мне нужен кто-то, кто поверит в человека, который ещё себя не доказал. Кто-то, кто будет рядом. Кто-то, кто будет за меня.
Glocken Разве фройляйн Браун не может быть такой?
David Фройляйн Браун — современная женщина. У них потребности куда сложнее, чем у наших матерей.
Mary Treadwell О, на людях мы казались идеальной парой. Мы были любимцами всех, но дома всё было по-другому. Он ревновал меня. Так сильно, что бил. Бил, пока у меня не пошла кровь из носа.
Jenny Brown Интересно, Дэвид стал бы меня бить?
Rieber Вот в этом и сложность! Никто никогда не хочет принимать новую идею!
Bill Tenny Я никогда не мог поймать крутящий мяч на внешнем углу.
Glocken Извините?
Bill Tenny Я никогда не мог поймать крутящий мяч на внешнем углу.
Glocken Очень интересно. Что это значит?
Mary Treadwell Какое прекрасное небо. Уверена, вы с женой вместе любите смотреть на облака. Хотелось бы, чтобы у меня тоже был кто-то, с кем можно было бы смотреть в небо.
Jenny Brown Ты никогда в этом не была хороша! Там же молния, помнишь?
Capt. Thiele Что мне им на этот раз сказать?
Dr. Wilhelm Schumann Говори им что хочешь. Скажи, что мне пришлось починить туалеты.
Fat Man Бог? Здесь, внизу, Бога нет. Знаешь, что я сделал бы, если бы Бог был здесь? Я бы проклял его в лицо. Я бы плюнул ему в лицо! Я бы сбросил его в его собственный ад!
Fat Man Чудо? Какое ещё чудо? Ты можешь сотворить для нас чудо? Вытащить нас из этой дряни и поднять на верхние палубы, где можно дышать? Вот это и есть чудо!
Jenny Brown Я не могу быть тем, кем ты хочешь меня видеть. И я знаю, что тебе нужно. Тебе нужен кто-то просто рядом, кто-то, кто будет отказываться от себя ради тебя. О, Дэвид, как бы я хотела быть такой, но не могу. Просто не могу!
David Дженни, я знаю, что ты можешь.
Jenny Brown Значит, я останусь ни с чем. Понимаешь, ни с чем.
David Дженни, ты знаешь, что мне нужно? Мне нужно что-то очень простое. Мне нужна женщина. Но тебе это так сложно, да? Ты вся в соперничестве. Ты понимаешь, как пусто и обидно, когда тянешься за чем-то, а потом понимаешь, что этого нет?
David Ты говоришь, что моя работа — самое важное в моей жизни. Так оно и есть! Но я такой, какой есть. Я не могу иначе. И кто бы она ни была, моя жена просто должна смириться с этим. Ей придётся жить жизнью для *меня*.
Dr. Wilhelm Schumann Когда у меня был инфаркт, мне приснился сон. Можно говорить о смерти — я много раз видел её как врач — но по-настоящему не узнаешь, что это, пока не случится с тобой... Мне приснилось, что я уже умер. Что я в коробке, и по телу бежит пот. Хотел закричать: «Я не могу быть мёртвым, я ещё не жил!»
Capt. Thiele Кто жил?
Rieber Тост! Тост за немецкую женщину. Самую прекрасную в мире.
Capt. Thiele Рад вырваться из Веракруса. Вся эта чёртова страна готова взорваться. Ну, ты их посмотрел? Есть что-нибудь интересное? Вообще хоть что-то?
Dr. Wilhelm Schumann Карлик. Вот так, примерно.
[держит руку на уровне бедра]
Dr. Wilhelm Schumann Пара молодых американских художников. И еврейский торговец — с заразительным чувством юмора.
Capt. Thiele Женщины, Вилли. Женщины!
Dr. Wilhelm Schumann Ну, довольно привлекательная американка средних лет, но боюсь, она для тебя уже слишком далеко от колыбели.
Capt. Thiele Это те, кто иногда понимает, что получает.
Dr. Wilhelm Schumann Над чем смеёшься?
La Condesa Мой дом сожжён. У меня всё отобрали. Теперь меня везут в тюрьму на какой-то остров, о котором я ничего не знаю. А ты читаешь мне проповедь воскресной школы.
Dr. Wilhelm Schumann Можешь надеть свою мантию обратно.
La Condesa Ты собираешься мне помочь?
Dr. Wilhelm Schumann Твой доктор, похоже, слишком часто тебе помогал.
La Condesa Сейчас я совершенно беспомощна.
Dr. Wilhelm Schumann Сколько вам лет?
La Condesa Достаточно, как видите. Слишком много.
Dr. Wilhelm Schumann Сорок пять?
La Condesa Не ТАК много.
Dr. Wilhelm Schumann Сколько вам лет?
La Condesa Сорок два.
Dr. Wilhelm Schumann Сними халат.
La Condesa Ты уверена, что ты судовой врач?
Dr. Wilhelm Schumann Да, я и есть судовой врач.
[La Condesa снимает халат]
Dr. Wilhelm Schumann Наклонись вперед, пожалуйста. Что случилось?
La Condesa У тебя холодные руки.
Rieber Будем играть ещё раз? Или, может быть, предложу другую игру.
Lizzi Spoekenkieker Какая игра?
Rieber Любую игру! Такая, в которой ты сможешь победить.
Lizzi Spoekenkieker О какой игре ты говоришь?
Rieber У тебя вовсе нет понятия?
Lizzi Spoekenkieker Я не позволю, чтобы ты говорил со мной так!
[поворачивается, чтобы уйти; Рибер шлепает её по заднице ракеткой от пинг-понга]
Rieber Так!
Lizzi Spoekenkieker О!
Rieber Прости.
Lizzi Spoekenkieker Как ты смеешь!
Rieber Я не смог устоять.
Jenny Brown Моя мать никогда этим не была довольна. Она научила меня, что у женщины должно быть что-то своё, помимо мужа; иначе — только карточные игры и один день в неделю в больнице.
Glocken Немного терпения. Немного понимания. Мир становится лучше с каждым днём.
La Condesa А как насчёт твоего детства? Разве с тобой никогда ничего такого не случалось?
Dr. Wilhelm Schumann Нет. Я был идеальной простушкой. Верил всему, что мне говорили. Был полон самых светлых надежд и невероятной наивности. Хотя, правда, в двенадцать лет у меня был опыт с домработницей. Это оставило неизгладимый след во мне, ужасно шокировало мою мать и стоило бедной девушке работы.
La Condesa Значит, надежда ещё есть.
Glocken Одно из самых печальных зрелищ в мире — видеть двух людей, которые так много значат друг для друга и чувствуют, что созданы друг для друга, но на самом деле им не суждено быть вместе.
La Condesa Тебе когда-нибудь случалось, что все худшие вещи, которые только могут с тобой произойти, происходят одновременно? Знаешь, это даёт ощущение полной безответственности. Больше ничего уже не может случиться.
Amparo Ты это чувствуешь? Только испанские женщины так двигаются.
La Condesa Что ты пытаешься мне сказать? Что я наркозави###?
Mary Treadwell Сорок шесть. Я! Сорок шесть. Не могу в это поверить. Сорок шесть.
Lt. Huebner Ну, мы, европейцы, не так остро ощущаем возраст, как вы. К тому же, когда человек выглядит так, как вы, и вызывает у людей такие чувства, разве это важно?
Mary Treadwell Вы очень любезны, но это время, когда сердца остывают и становятся жесткими. Женщины теряют свою грацию и становятся пронзительными. Они толстеют или превращаются в сухарей. Начинают тайно пить. Женятся на слишком молодых мужчинах и получают именно то, что заслуживают. Этого достаточно, чтобы напугать любого, кто ждет, пока страх и одиночество сделают свое дело.
Lt. Huebner Миссис Тредвелл, вы очень интересная женщина, и вы это знаете.
Mary Treadwell Скажите, не смутит ли вас интрижка со мной?
Amparo Если бы это зависело от тебя, я бы весь рейс провалялся на спине!
Pepe Скажу тебе, кто ты. Ты — та, кого я подобрал на улице в 14 лет, в грязных трусах, пытающуюся выпросить пару центавос для себя и своей грязной семьи!
Mary Treadwell Боже мой, он выслеживает их, как горный лев. Ты видела, как они накрасились? Мужчинам правда это нравится?
Lt. Huebner Некоторым, похоже, да.
Mary Treadwell Хммм. Я бы подумала, что мужчинам хотелось бы знать, кого они целуют.
Amparo Сколько тебе лет?
Johann Мне 19.
Amparo Ты на год старше меня. Можешь что-нибудь дать? Я не прошу много, но мне что-то нужно. Пепе избьёт меня чуть ли не до смерти, если я ничего не дам.
Johann Но ты же танцовщица?
Lt. Huebner Миссис Тредвелл, я всего лишь офицер третьего ранга на корабле второго сорта. Но это дало мне возможность наблюдать за людьми. Я уже видел таких женщин, как вы. Сорокашестилетних кокеток. Они часто путешествуют на кораблях, всегда в поисках чего-то. Знаете, чем заканчиваются эти поиски, миссис Тредвелл? Они заканчиваются в ночном клубе, в компании платного кавалера, который говорит вам те лжи, которые вы должны услышать.
Mary Treadwell Вы — самый обычный, заурядный человек. Как удивительно, что такой человек, как вы, говорит мне подобное. Вполне возможно. Думаю, вечерние развлечения подошли к концу.
Rieber Шуман? Шуман? Разве это не еврейская фамилия?
Mary Treadwell Какая жёсткая и упрямая у них порода. По-английски на завтрак, по-французски на ужин. А время от времени — уютное возвращение к заурбротену, квашеной капусте и бобам.
Dr. Wilhelm Schumann Наша главная задача в жизни — не быть дураками.
[делает глоток бренди]
Dr. Wilhelm Schumann А в итоге мы оказываемся самыми большими дураками.
Capt. Thiele Ей нужна её дорогая иголка. Она не хочет тебя.
Dr. Wilhelm Schumann Когда я думаю о том, что видел на этом корабле. О глупой жестокости. О тщеславии! Мы говорим о ценностях? Их нет. Их больше нет.
Pastora У меня для этого скрягина припасено кое-что очень интересное. Я дала ему номер каюты той заносчивой американской стервы, миссис Тредвелл.
Rieber В последнее время я убедил одного доктора написать серию статей, пропагандирующих уничтожение всех непригодных — с самого рождения.
Lizzi Spoekenkieker Вот каков господин Райбер. Он постоянно думает.
Rieber Всё это будет сделано безболезненно, разумеется. Безболезненно! Не только дефективные или бесполезные дети, но и старики тоже. Всем, кому за — 60 или 65, наверное. Те же меры коснутся и евреев, конечно, и всех незаконных смешений рас. Белых с цветными любого рода. Китайцев. Негров. И белых мужчин, осуждённых за серьёзные преступления.
Фрау Лутц Господин Рибер, вы настоящий антисемит. Я не знаю ни одного еврея. Я ничего о них не знаю.
Рибер Я не антисемит! Как вы смеете так говорить? Я очень люблю арабов. Я жил среди них какое-то время и понял, что это очень хорошие люди.
Mary Treadwell Ты видел, как эти девчонки накрасились? Мужчины правда такое находят привлекательным?
Lt. Huebner Похоже, некоторые да.
Mary Treadwell Хммм. Я бы думала, что мужчинам важно знать, что именно они получают.
Capt. Thiele Кем бы ты хотел стать, Вилли?
Dr. Wilhelm Schumann Хорошим доктором.
Capt. Thiele А ты не считаешь, что ты им уже стал?
Dr. Wilhelm Schumann Так себе, средненько.
Lt. Huebner Так почему же ты дразнил меня всё это время? Тебе вообще было наплевать на мои чувства, да?
Mary Treadwell Нет. И мне жаль.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хосе Феррер
Хосе Феррер
José Ferrer
Хайнц Рюман
Heinz Rühmann
Ли Марвин
Ли Марвин
Lee Marvin
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Vivien Leigh
Альф Челлин
Alf Kjellin
Майкл Данн
Michael Dunn
Элизабет Эшли
Элизабет Эшли
Elizabeth Ashley
Симона Синьоре
Симона Синьоре
Simone Signoret
Оскар Вернер
Oskar Werner
Джордж Сигал
Джордж Сигал
George Segal
Вернер Клемперер
Кристиана Шмидтмер
Christiane Schmidtmer
Джон Венграф
John Wengraf
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Разрушитель миров
Разрушитель миров
2025, США, боевик, фантастика
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
