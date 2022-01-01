Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
БФМ-2016. Премьеры. До любви
Киноафиша Фильмы БФМ-2016. Премьеры. До любви

БФМ-2016. Премьеры. До любви, 2016

2016 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Лучшие отечественные фильмы, вышедшие за последний год. Традиционно программный блок «Премьеры» Большого Фестиваля Мультфильмов составлен из лучших отечественных фильмов, вышедших за последний год. В этот раз получилось целых пять программ. Как всегда, в программе есть фильмы, уже завоевавшие множество российских и престижных международных призов (в программе «До любви» особенно много награжденных картин). Но есть и фильмы, вышедшие буквально только что, и публика БФМ будет среди их первых зрителей. Не забудьте, что на программах блока «Премьеры» проводится зрительское голосование, и фильмы, получившие больше всего голосов, будут награждены фигуркой символа фестиваля, девочки Анимаши.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Постер фильма БФМ-2016. Премьеры. До любви 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши