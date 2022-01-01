БФМ-2016. Документальная анимация. Вещи говорят, 2016

Программа документальной анимации, собранная со всего мира. В 2012-м году, Большой Фестиваль Мультфильмов в первый раз показал программу документальной анимации. За прошедшие четыре года интерес к этому виду анимации в мире стал еще больше, стало ясно, что это новый инструмент для исследования реальности, имеющий большие возможности. О документальной анимации пишут книги, обсуждают ее на научных конференциях, киношколы готовят специальные учебные курсы. И мы в этом году подготовили большую программу из трех подборок документальной анимации. Первая — ретроспектива шведского режиссера Юнаса Оделла, еще в 2006-м году получившего «Золотого медведя» на Берлинале за фильм «Никогда как в первый раз», для которого он экранизировал четыре истории о первом сексуальном опыте. С тех пор он снял еще три документальных анимационных фильма и последний из них — «Я был победителем», рассказывающий о геймерах, вышел в этом году. Две другие программы – сборники, в которых мы постарались показать возможности и выразительные средства документальной анимации с разных сторон. В первом сборнике — «Истории людей» — большая часть фильмов построена на интервью, в которых люди рассказывают свои, часто очень драматические истории. От воспоминаний старой женщины, которую обманули и девочкой во время второй мировой войны увезли на Яву для утех японских солдат («Ее история») или рассказов двух немецких женщин о том, как они сидели в восточногерманской тюрьме в советские времена (фильм «Сломленные» получил Гран-при Штутгардского фестиваля) до фильма «Последний день свободы», в этом году номинированного на Оскар, и работающего на крупном плане — отчаянный монолог человека, чувствующего вину перед казненным братом. А с другой стороны — рассказ человека о своем заболевшем и потерявшем подвижность отце с попыткой понять через анимацию — что значит быть недвижимым. И фильм — телефонный разговор сына с одиноко живущим вдали от него отцом. Программа «Вещи говорят» кажется менее драматической, хотя и в ней есть тяжелые истории. Здесь занавески, фотографии и патефонные пластинки рассказывают о жизни английской старушки, оживает газета «Либерасьон», мебель говорит о своих сельских хозяевах, найденные в мусоре чужие фотографии и выброшенный фотоальбом объясняют нам что-то о нас самих, таблетки и обрывки медицинских записей уличают врача-мучителя, а гениталии голосами своих хозяев болтают об их пристрастиях и привычках. И все это — документальная анимация.