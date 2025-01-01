Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Отмороженные Цитаты из фильма Отмороженные

Цитаты из фильма Отмороженные

Luke Без сожалений — это мой девиз. И ещё: сегодня все танцуют Вонг Чанг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stumpy Я там был. Да, это были 80-е. Форд был президентом, Никсон жил в Белом доме, а Рузвельт гробил страну. Я шатался по какому-то захолустному городку, который теперь зовётся Ютой. Приходит какой-то парень из Колорадо, начинает «улучшать» всё вокруг, понял? Мы и глазом не успели моргнуть — улицы текли латте. Всё дошло до того, что парень, который любил, знаешь... покурить травки или выпить рюмочку. Кукарекать, как петух, может, даже вызвать на джентльменский поединок сына мэра — стал «непристойным, против божьего порядка». На самом деле, просто упали цены на недвижимость. Стампи пришлось уйти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pig Pen Лови момент. Лови карпа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Montclare Добро пожаловать на вашу первую случайную проверку на наркотики!
Pigpen Мне не нужен тест, чтобы сказать, что я употребляю...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Можно ли заразиться ЗППП от белого медведя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stumpy Я когда-нибудь рассказывал тебе, как я изобрёл сноубординг? Да, я не хочу за это славу, но все равно её ко мне приплетают...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pig Pen [кричит] Так ты что, инвалид какой-то?
Barry [кричит] Да нет, я просто очень ленивый парень!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Этот костюм реально давит на мои Олсен. Лэнс, можно мне выпивку для Мэри-Кейт и Эшли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pig Pen [нервно] Привет, Инга. Я никогда не был человеком слов, но есть кое-что, что я должен тебе сказать. Инга, я полюбил тебя с первого взгляда и люблю сильнее, чем любой мужчина когда-либо любил женщину, с которой даже не говорил. Предлагаю это только один раз. Инга, ты... займёшься со мной сексом?
[долгая пауза]
Inga Ничто так не выведет моего отчима из себя. Давай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lance Привет. Горячие сучки с сиськами.
Rick Ланс, ты больше так не надо, помнишь?
Lance А, да. Извиняюсь. Старые привычки не меняются. Ну да пошло оно — Я ЛЮБЛЮ МУЖЧИН. Кто меня хочет?
Rick Ну и это тебе не нужно...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inga Откуда у тебя все эти шрамы?
Luke Ну, смотри. Скейтборд... Автомобильная авария... Гидрант.
Inga Держу пари, у каждого из них своя захватывающая история, да?
Luke Нет, не особо. Я скатился со скейтборда с машины прямо в гидрант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony Добро пожаловать в Эль Матадор, что по-испански значит «Матадор».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stumpy Рик! Я твой отец!
Rick Ладно, да пошёл ты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jenny Я серьёзно считаю, что тебе пора двигаться дальше и забыть про эту разбитую душу.
Rick Ладно. Значит... ты хочешь переспать?
Jenny Тебе придётся постараться получше, Рик.
Rick [пауза, тише] Так... ты всё ещё хочешь переспать?
[Дженни смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stumpy Ох, вы, глупые-глупые мальчики. Вот как всё начинается. Я это уже видел. Я был там. Я был там. Да! Это были 80-е! Форд был президентом, Никсон в Белом доме, Рузвельт гробил страну. Я шатался по дыре в стене в том, что теперь называют "Юта". Пришел какой-то парень из Колорадо — начал делать всякие так называемые "улучшения", да? Не успели оглянуться, как улицы наполнили латте!
Rick Нет?
Stumpy Да!... Стало так плохо, что парень, который любил покурить травку или выпить немного браги, кукарекать как петух! Может, вызвать сына мэра на джентльменский поединок — это невежливо, "Против Бога!" и плохо для цен на недвижимость. СТАМПИ ПРИДЁТСЯ УЙТИ! Ричард, осторожнее с желаниями.
Rick Понял, Стамп
Stumpy Осторожнее с желаниями!
Rick Буду
Stumpy Ладно?
[громко вбивает нож в стол, но в свою руку]
Rick Чёрт!
Stumpy [с напряжением в голосе] Я в порядке
Pigpen [небрежно] Тебе лучше что-нибудь на это наложить
Stumpy [уходит, с усилием]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barry Так кто же этот «джакузи-казанова»?
Stumpy [указывает на Люка] Да вот он, прямо там
Luke Спасибо, Стомпи
Stumpy Его так зовут, потому что он там сам себя залюбил, понял? Наслаждался по полной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke [бьет Pig Pen] Будь немного деликатнее. Разве ты не видишь, что этот человек подавлен?
Pig Pen Ну, Рик, вытащи свою подавленную голову из задницы. Папа хотел, чтобы ты управлял этой горой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doorman Убирайся отсюда!
Pig Pen Я возьму кунг-фу и вы***у твою задницу! Вечеринку устроим у нас... Нам не нужны их модные понты и синие верёвки!
[Пиг Пэн и Энтони бегут к двери и хватают синие верёвки]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herbert 'Papa' Muntz Булл-Маунтин... не меняйся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Гора Быков — наш дом, и я говорю, пора с этим что-то делать!
Pig Pen Да! Это наш город!
Jenny Да!
Barry Так у тебя есть план?
Rick Нет.
Luke [пауза] Я за.
Anthony Я тоже.
Jenny Давайте сделаем это!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pig Pen Сноунуок — не наш дом, наш дом — Булл Маунтин.
Anthony Технически он принадлежал эскимосам, но мы его честно оттяпали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pigpen [держит Люка за голову] Мне понадобится ведро, кисть и десять фунтов соли. Лэнс, доставай его штаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inga Я тут подумала, может, ты можешь сделать один коктейль. Как он там... как это по-английски...
[трёт пупок, чтобы показать «фаззи нэвэл»]
Pigpen Возбуждалка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pig Pen Лэнс, если бы ты не был геем, ты был бы очень странным парнем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lance Там будут красотки, тела огонь в обтягивающих штанах, будто накрашены. Блин, я обожаю девчонок. А девчонки меня — так что всё классно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barry [сваливается с пандуса фургона] Первый этаж — Аляска!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Этот костюм реально стесняет мои Харди Бойз. Загадка? Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Ну да, это не очень-то даёт мне шансов, а под шансами я понимаю яйца. Раз уж заговорили об яйцах, принеси-ка мне пива.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ты неплохо ладишь с этими детьми. Дети тебе нравятся.
Jenny Ну, похоже, у меня есть опыт общения с инфантильными мальчиками.
Rick Ай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Грязнуля, если мне понадобится совет по хорошему фильму про Планету обезьян или как достать смолу из бонга, я к тебе обращусь, понял? Но я не возьму романтический совет от того, кто не умеет писать романтика, совет или бонг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Он давно подсел на эту скамейку
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pigpen Вот что я не понимаю, ладно, ты встретил эту девчонку, занялся с ней делом, а потом бац — она исчезла. В чём тут проблема?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Ты знаешь, я ненавижу то, что они делают с горой, но это лучший ванильный латте, который я когда-либо пробовал. Ванильные бобы там реально чувствуются... Мне не нравится кофе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stumpy Эй, Свинка, ты когда-нибудь был в этих лесбийских чатах?
Pig Pen Нет... они классные?
Stumpy [отводит взгляд] Ну, я не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Добрый вечер. Все вы знаете правила «Короля горы». Правило номер один: не говори о «Короле горы». Правило номер два: правил нет.
Anthony А как же правило номер один?
Luke Это скорее рекомендация, чем правило. Не перебивай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stumpy Это называлось 80-е. Форд был президентом, Никсон в Белом доме, а Рузвельт загонял страну в яму.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Majors Без обид, коротышка, но ты меня бесишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke [пьяный] Вот ты где, я тебя искал, заходи, ты такая красивая, я хотел узнать, хочешь потанцевать...
[Анна подходит]
Luke Не ты, он и его белый смокинг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эрик Монтклер Люк, ты не хочешь заткнуться, пока мой кулак не назначит встречу с твоей задницей?
Люк Эрик, ты заметил, что ты всегда говоришь о том, чтобы засунуть что-то мне в зад, и в тот раз это даже не было угрозой,
[улыбаясь]
Люк технически, это было *флирт*...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stumpy Знаешь, у эскимосов девять слов для чёртова лентяя, валяющегося в горячей ванне... Чёрт, у них даже восемь слов для снега!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Majors [про новую форму] За неё платить не нужно. Мы просто вычтем стоимость из твоей первой зарплаты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Разрушитель миров
Разрушитель миров
2025, США, боевик, фантастика
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Самый таинственный актер советского хита: как же звали верблюда из «Джентльменов удачи»?
Пока «Первый отдел» и «Невский» на паузе: этот детективный сериал возвращается с покушением, ритуальными убийствами и фальшивой смертью героя
Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»
С боевыми словами и без Джинкс: в Индии показали свой «Аркейн» - за день трейлер собрал 1,5 млн просмотров
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
Связи с ОПГ Казани или русская поговорка? У Сухорукова есть татарские корни, но в «Брате 2» его назвали «Татарином» вовсе не поэтому
Какие серии в «Маше и Медведе» вышли в 2025-м? В сериале уже 150+ серий, и новые родителям еще не надоели
«У Медведя явная депрессия», «Маша-эгоистка»: почему иностранцы запрещают «Машу и Медведя» собственным детям
Утром из него вышла черепаха: в фильмах «Оно» так и не показали главный страх клоуна Пеннивайза – «Добро пожаловать в Дерри» это исправит
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
Не зря ждали 2 года: в «Волшебном участке 2» отыскали дерзкие отсылки к «Дэдпулу» и Тарантино (а еще к «Людям в черном» и Кологривому!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше