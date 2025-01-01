LukeБез сожалений — это мой девиз. И ещё: сегодня все танцуют Вонг Чанг.
StumpyЯ там был. Да, это были 80-е. Форд был президентом, Никсон жил в Белом доме, а Рузвельт гробил страну. Я шатался по какому-то захолустному городку, который теперь зовётся Ютой. Приходит какой-то парень из Колорадо, начинает «улучшать» всё вокруг, понял? Мы и глазом не успели моргнуть — улицы текли латте. Всё дошло до того, что парень, который любил, знаешь... покурить травки или выпить рюмочку. Кукарекать, как петух, может, даже вызвать на джентльменский поединок сына мэра — стал «непристойным, против божьего порядка». На самом деле, просто упали цены на недвижимость. Стампи пришлось уйти!
Pig PenЛови момент. Лови карпа.
Eric MontclareДобро пожаловать на вашу первую случайную проверку на наркотики!
PigpenМне не нужен тест, чтобы сказать, что я употребляю...
StumpyЯ когда-нибудь рассказывал тебе, как я изобрёл сноубординг? Да, я не хочу за это славу, но все равно её ко мне приплетают...
Pig Pen[кричит]Так ты что, инвалид какой-то?
Barry[кричит]Да нет, я просто очень ленивый парень!
LukeЭтот костюм реально давит на мои Олсен. Лэнс, можно мне выпивку для Мэри-Кейт и Эшли?
Pig Pen[нервно]Привет, Инга. Я никогда не был человеком слов, но есть кое-что, что я должен тебе сказать. Инга, я полюбил тебя с первого взгляда и люблю сильнее, чем любой мужчина когда-либо любил женщину, с которой даже не говорил. Предлагаю это только один раз. Инга, ты... займёшься со мной сексом?
[долгая пауза]
IngaНичто так не выведет моего отчима из себя. Давай!
Rick[пауза, тише]Так... ты всё ещё хочешь переспать?
[Дженни смеётся]
RickГрязнуля, если мне понадобится совет по хорошему фильму про Планету обезьян или как достать смолу из бонга, я к тебе обращусь, понял? Но я не возьму романтический совет от того, кто не умеет писать романтика, совет или бонг.