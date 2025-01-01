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Киноафиша Фильмы Железная воля Цитаты из фильма Железная воля

Цитаты из фильма Железная воля

Harry Kingsley Святая Чикаго!
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Harry Kingsley Раз в поколение появляется спортсмен, который бросает вызов таким невероятным препятствиям, что даже самый равнодушный зритель затаив дыхание болеет за него.
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Will Stoneman Думаешь, у меня получится?
Ned Dodd Главное — что ты сам об этом думаешь.
Will Stoneman Я считаю, что тебе нужно идти, вот что я думаю.
Ned Dodd Будь сильным, мальчик. Будь храбрым. Твой отец всегда будет с тобой. Он живёт в твоих снах. Доверься собакам. Доверься себе.
Will Stoneman Обязательно.
Ned Dodd Когда столкнёшься со своим страхом — пусть Творец ведёт тебя.
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Ned Dodd В первые дни ты спишь пять часов. Потом четыре, потом три, потом два. В последний день ты не спишь вовсе. Просто бежишь. Бежишь до конца.
Indians Ты должен быть сильным. Ты должен научиться сосредотачиваться, выносливости и равновесию. Закончат только самые умные. Ты должен бежать дольше и спать меньше. Это твой единственный шанс. Ты заведёшь друзей, которые не друзья, и врагов, что хотят навредить. Будь осторожен, кому доверяешь.
Will Stoneman Откуда мне знать, кому верить?
Ned Dodd Верь собакам.
Indians У тебя есть один шанс. Ты должен бежать ночью, когда все остальные остановятся. Беги при свете луны. Принимай тьму. Закаляйся холодом. Выгони боль из головы. И в последний день, когда все будут ночью... только ты будешь в ладу с тьмой.
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Harry Kingsley Ты собираешься пробежать 40 миль на фруктовом кексе?
Will Stoneman Это особенный фруктовый кекс, мистер Кингсли.
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Jack Stoneman Не позволяй страху встать на пути твоих мечтаний, сын.
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Will Stoneman До финиша остался всего день. Ни ты, ни кто другой меня не остановит. Либо помоги, либо отстань.
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Will Stoneman Мы начали это вместе — вместе и закончим. Так и должно быть.
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Will Stoneman [свистит мелодию Джека Стоунмена]
Becky Что ты свистишь?
Will Stoneman Я ничего не свистел.
Becky Это мелодия твоего отца.
Will Stoneman Только у меня не получается, как у него.
Becky Может, ты найдёшь свой путь.
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J.W. Harper Мы зашли так далеко, что забыли, каково это — начинать с ничего, имея лишь смутную надежду и светлую веру? Я не тот, кто погасит эту надежду, господа. Не я.
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Will Stoneman Я молод, но не дурак.
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Harry Kingsley Гоня по ночи, ведомый своей железной волей и отвагой - ...
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Ned Dodd Тренировка начинается сейчас.
Will Stoneman Нед? Нед, холодно! Нед! Нед! Мама! Мама! Мама, пожалуйста, холодно! Мама, холодно! Мама!
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J.W. Harper Вы готовы рискнуть жизнью этого парня, чтобы продать пару газет?
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Borg Guillarson Этот забег, мальчик, это самая суровая земля, какую Бог когда-либо создавал.
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J.W. Harper В этом мальчике сердце медведя.
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Harry Kingsley Уилл, ты собираешься продолжать гонку?
Will Stoneman Не сегодня.
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Harry Kingsley Парень с честью.
Racer Отобьёшь у него это быстро.
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Ward Уилл, это было невероятно!
Becky Чрезвычайно глупо! Ты мог погибнуть, Уилл Стонеман.
Will Stoneman А сколько раз на этой улице стоял армейский грузовик? Я всю жизнь поворачиваю за этот угол, и никогда тут не было армейского грузовика.
Soldier Отлично побежал. Сколько тебе, дружище?
Will Stoneman Семнадцать.
Soldier Думаешь, через год будешь готов воевать?
Will Stoneman Я уже готов, э-э, воевать с кем?
[Солдат смеётся]
Soldier Держись там, приятель, страна может понадобиться.
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Will Stoneman Это за то, что ты использовал меня и мою семью, чтобы продавать свои чёртовы газеты, и печатал фотографии, которые заставят мою мать волноваться.
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Jack Stoneman Твоё место — там, где твои мечты. Запомни это навсегда.
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Jack Stoneman Слушай, сынок, если ты чего-то очень хочешь, я имею в виду действительно хочешь, тебе нужно выйти туда, где это можно найти, и схватить это.
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Will Stoneman Мы едва сводим концы с концами, без надежды на что-то лучшее. Я уже и мечтать не мог о школе. Но когда я увидел этот плакат, почувствовал, как жизнь возвращается ко мне.
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Will Stoneman Мама, я хочу почувствовать, что жив. Хочу почувствовать, что папа жив, прямо здесь. А я не чувствую. Не чувствую. Мама, он собирался сделать это для меня. Теперь дай сделать это мне для него.
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J.W. Harper [Наблюдая, как Кингсли встаёт после удара Уилла] Какая завтрашняя новость, мистер Кингсли?
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Will Stoneman Всё не так плохо, как я думал.
Harry Kingsley Не смягчайся, парень.
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Harry Kingsley «Железная воля» — это история о том, как он спасает ферму матери и поступает в колледж.
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Ward Вилл, я твой лучший друг. Неважно, какую безумную штуку ты провернёшь. Я просто хочу, чтобы ты победил.
Will Stoneman Я побежду. Можешь ставить на это все свои деньги.
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Maggie Stoneman Десять тысяч долларов, Уилл. Тебе не нужно умирать из-за этого. Если мы потеряем ферму — ...
Will Stoneman Мы потеряем её в бою. Но мы её не отдадим.
Maggie Stoneman Просто возвращайся живым.
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