Ned DoddКогда столкнёшься со своим страхом — пусть Творец ведёт тебя.
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Ned DoddВ первые дни ты спишь пять часов. Потом четыре, потом три, потом два. В последний день ты не спишь вовсе. Просто бежишь. Бежишь до конца.
IndiansТы должен быть сильным. Ты должен научиться сосредотачиваться, выносливости и равновесию. Закончат только самые умные. Ты должен бежать дольше и спать меньше. Это твой единственный шанс. Ты заведёшь друзей, которые не друзья, и врагов, что хотят навредить. Будь осторожен, кому доверяешь.
IndiansУ тебя есть один шанс. Ты должен бежать ночью, когда все остальные остановятся. Беги при свете луны. Принимай тьму. Закаляйся холодом. Выгони боль из головы. И в последний день, когда все будут ночью... только ты будешь в ладу с тьмой.
SoldierДержись там, приятель, страна может понадобиться.
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Will StonemanЭто за то, что ты использовал меня и мою семью, чтобы продавать свои чёртовы газеты, и печатал фотографии, которые заставят мою мать волноваться.
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Jack StonemanТвоё место — там, где твои мечты. Запомни это навсегда.
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Jack StonemanСлушай, сынок, если ты чего-то очень хочешь, я имею в виду действительно хочешь, тебе нужно выйти туда, где это можно найти, и схватить это.
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Will StonemanМы едва сводим концы с концами, без надежды на что-то лучшее. Я уже и мечтать не мог о школе. Но когда я увидел этот плакат, почувствовал, как жизнь возвращается ко мне.
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Will StonemanМама, я хочу почувствовать, что жив. Хочу почувствовать, что папа жив, прямо здесь. А я не чувствую. Не чувствую. Мама, он собирался сделать это для меня. Теперь дай сделать это мне для него.
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J.W. Harper[Наблюдая, как Кингсли встаёт после удара Уилла]Какая завтрашняя новость, мистер Кингсли?