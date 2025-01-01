Ned Dodd В первые дни ты спишь пять часов. Потом четыре, потом три, потом два. В последний день ты не спишь вовсе. Просто бежишь. Бежишь до конца.

Indians Ты должен быть сильным. Ты должен научиться сосредотачиваться, выносливости и равновесию. Закончат только самые умные. Ты должен бежать дольше и спать меньше. Это твой единственный шанс. Ты заведёшь друзей, которые не друзья, и врагов, что хотят навредить. Будь осторожен, кому доверяешь.

Will Stoneman Откуда мне знать, кому верить?

Ned Dodd Верь собакам.