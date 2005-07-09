Стеклянная страна, 2005

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о выходе в прокат 7.4 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 8 минут Год выпуска 2005 Премьера в мире 9 июля 2005 Возраст 16+ Режиссер Янина Лапинскайте В ролях Юрга Калвайтите Повилас Будрис Антанас Венскус Все актеры и съемочная группа 1 постер

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