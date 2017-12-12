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Карп отмороженный Карп отмороженный
Киноафиша Фильмы Карп отмороженный Отзывы о фильме «Карп отмороженный»
Карп отмороженный 2017 / Россия
7.0 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Карп отмороженный»

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Подарили как-то Елене Михайловне огромного пятикилограммового карпа. Ну, подарили и подарили, с кем не бывает. Засунула она его в морозилку, а сама в обморок грохнулась. Карп, правда, тут вовсе не виноват, просто сердце схватило. Да и то сказать, чай, не молоденькая, на пенсии-то не первый год. В общем, увезли Елену Михайловну в больницу, а карп знай себе в морозилке лежит. А дальше вот что. В больнице сообщили нашей бабушке две новости. И, как водится, одну плохую, а другую хорошую. Сказали,…

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Sergey Knyazev 12 декабря 2017, 06:17
В кинотеатре «Аврора» прошел пресс-показ фильма «Карп отмороженный».
Сельская учительница Елена Михайловна (в превосходном исполнении Марины Неееловой) узнает о диагнозе, который может окончить ее дни в любой момент, и начинает тихонько готовиться к смерти, не желая беспокоить сына-«бизнесмена» (Евгений Миронов), который, судя по всему, зарабатывает тем, что втюхивает в крупном городе доверчивым лохам «позитивный настрой в жизни», «нацеленность на успех», «тренинги личностного роста» и прочую шаманскую билиберду. А подруги нашей учительницы во главе с Людмилой (Алиса Фрейндлих) ей помогают чем могут – во всех смыслах.
Это один из самых вменяемых и адекватных отечественных фильмов последних лет – с качественным сценарием, с выдающимся актерским составом, с отличными гэгами, с высшей степени трезвым взглядом на современную российскую провинцию, без идиотских спецэффектов и заискивания как перед широкой публикой, так и перед продвинутой критикой, и все же нельзя сказать, что картина эта стоит в одном ряду с шедеврами с участием вышеупомянутых выдающихся актеров. Отдельные очень хорошие сцены, в том числе с участием отличных актеров петербургских театров, которых мало кроме театралов знает, – сами по себе, фильм – сам по себе. Но смотреть, конечно, стоит.
12 декабря 2017, 06:17 Ответить
Sergey Knyazev 12 декабря 2017, 06:20
Автор отзыва - Сергей Батт:

Боже, как хорошо, что ОНИ догадались не назвать главную героиню Еленой Сергеевной. Назвали Еленой Михайловной. Или наоборот плохо. Не знаю. Тема «дорогойеленысергеевны» сквозит. Учительница. БЫВШАЯ. В деревне бывших учительниц не бывает….. Вы думаете фантасмагория? Что так не бывает? Все бывает. И справку о смерти бывший ученик выпишет. И гроб продадут. И сын мать в дом престарелых отвезет (захочет отвезти). И карпы после заморозки оживают (караси точно, спрашивал у матерого рыбака). Самое главное, что ведь «грустьпечальтоскастрашная», а чернухи нет (привет Звягинцеву). Как-то больно, но светло. Смотрел. Плакал. Соседка спрашивала «вам плохо, водички?» (мне скоро 49, я старый брутальный самец, выглядело дико). И госфинансирования нет (привет Бессеребренникову). «Дядя Самвел» денег дал….Шучу конечно. Жалко, что фильм абсолютно некоммерческий. Не заработать на нем. Но это уже совсем другая история….
12 декабря 2017, 06:20 Ответить
Валентин 12 декабря 2017, 22:08
Милейшая история про нашу дейсвительность, матерей и детей, вообщем всех нас
Карп отмороженный
Российское кино как горы, женщина и американские горки, не знаешь что ожидать за поворотом, непредсказуемо, может быть провал или взлёт. Взять хоть предыдущий посмотренный мною фильм, Максимальный удар, полный провал и печаль. И вот Карп отмороженный.
Постер выглядит как очередное провальное кино, типичная наша современная туповатая не смешная «комедия» рассчитанная незнамо на кого, НО, как же я рад поставить но! У создателей, во главе с Владимиром Коттом, всё получилось :)

Ведь как я сказал выше, наше кино непредсказуемо и посему сразу вывел вердикт: удалось, да ещё как! Карп собрал в себе всю миловасть, трагичность и ламповую комичность историй про детей и родителей, про село и текущую там жизнь, про старость и её соприкосновение с современностью, про соседские отношения, про нашу спешку и ритм жизни.
История настолько про нас, про нашу окружающую действительность, что смотришь фильм с не сползающей улыбкой, все полтора часа. Даже в драматичные моменты остаётся легкая улыбка на лице. Плюс чудесный сюжет приправлен хорошей, да приятной картинкой, что радуется глаз, а уши на ура воспринимают чудесные диалоги и игру актёров. Вот прям положа руку на сердце, не находится минусов. Хотя супер педантичные критики смогут выискать какие-то мелочные огрехи, может даже увидят слегка переигрывание актёров… может Алиса Фрейндлих немного диссонирует в своей роли… но нет, всё это не хочется замечать когда смотришь фильм, ибо настолько тёплый и ламповый, смешной и грустный.
Обязательно сходите на Карпа отмороженного с 18 января. Варианты компании возможны самые разные: одному, с друзьями, с родителями, с детьми подростками, всей семьей, с репкой дедом бабкой и мышкой ;)
P.S. А причём же тут карп? В фильме карп это аллегория главной героини, вообщем чтобы не спойлерить, надо сходить в кино, не пожалеете :)
Моя оценка: 10 из 10
12 декабря 2017, 22:08 Ответить
alex 21 января 2018, 18:48
Оценка
классный фильм!
идите- не пожалеете!)
смачно сыграно!
21 января 2018, 18:48 Ответить
Анна Соловьёва 22 января 2018, 02:41
Оценка
Смотрится на одном дыхании. Местами смешно, так смешно, что весь зал смеялся, а местами горько до слез. Ничего лишнего. Актерская игра выше всяких похвал. Все очень по-русски. Мне кажется, на другом языке и в другой стране такой фильм снять бы не получилось. Рекомендую к просмотру.
22 января 2018, 02:41 Ответить
Ирина Лаврентьева 22 января 2018, 18:07
Почему этого фильма нет в кинотеатрах? Не могу найти где его посмотреть! Это неправильно, что в своей стране мы в кинотеатрах не можем посмотреть свое кино! 99% голливуд, а наши фильмы видимо только в подпольных кинотеатрах искать
22 января 2018, 18:07 Ответить
Киноафиша.инфо 23 января 2018, 10:35
в ответ на сообщение Ирина Лаврентьева от 22 января 2018, 18:07
Оценка
Ирина, добрый день!
Фильм идет в прокате по России, уточните, в каком городе вы не можете найти сеансы?
23 января 2018, 10:35 Ответить
Potekhin 24 января 2018, 18:27
Оценка
Очень качественное кино. Все тонкости, мельчайшие детали выверены досконально, никакой фальши ни в чём. Хороший сценарий плюс актёрская игра на высочайшем уровне - и вот результат: фильм безусловно удачный. Причём я говорю не только о трёх основных ролях, блестяще исполненных гениальными Мариной Неёловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым, а о всех, даже небольших: отлично исполнены все роли. Смешное идёт рядом с грустным и с трагическим, и всё так узнаваемо! Местами не удержаться от смеха, местами от слёз. Рекомендовать к просмотру можно всем без исключения, но ощутить глубину и испытать эффект узнаваемости, наверное, лучше молодых смогут зрители со значительным жизненным опытом (условно говоря, "кому за 30").
24 января 2018, 18:27 Ответить
Александр Пронин 27 января 2018, 18:59
Оценка
Восхитительно!
27 января 2018, 18:59 Ответить
Olena 27 января 2018, 23:03
Оценка
Сегодня сходили. Потрясающий фильм, но, к сожалению, широкого проката в Санкт-Петербурге не наблюдается. Наверно, бюджета на рекламу не хватает, а без нее кинотеатры боятся брать в сетку показов. Надо как-то распространять в сети и среди знакомых информацию, что фильм обязательно нужно посмотреть.
27 января 2018, 23:03 Ответить
Андрей 28 января 2018, 13:36
Оценка
хороший фильм, замечательные актёры!
считаю, эта наш стиль(фишка, сильная сторона) - российского кинематографа!
не тупые комедии(хотя, лично у меня, большие надежды на КВНщиков - на нормальные комедии), ни надоевшие фильмы про бандитов...! фильмы основанные исключительно на игре советских и российских актёров!
исходя из этого, позволю сравнить себе этот фильм с хорошей театральной постановкой - как в театр сходил!
9 баллов из 10ти!
28 января 2018, 13:36 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 30 января 2018, 00:17
не дорогой и скучный фильм про двух долбанутых бабок
30 января 2018, 00:17 Ответить
Artemio 3 февраля 2018, 01:27
Оценка
Хороший фильм, советую сходить. Заставляет задуматься
3 февраля 2018, 01:27 Ответить
Светлана Мукина/Величко/ 30 марта 2018, 18:10
Просто чудо!!! Не могла сдержать эмоций!!!!!!! НИКАОЙ не скучный фильм!!!!!!Неелова! Миронов! Фрейндлих !!!! СПАСИБО Вам Большое!!!!!
30 марта 2018, 18:10 Ответить
Светлана ЧЕРНИК 20 марта 2021, 01:54
Нет,нет,не понравился нисколько,глупый чересчур фильм
20 марта 2021, 01:54 Ответить
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