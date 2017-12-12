Наша рецензия

Подарили как-то Елене Михайловне огромного пятикилограммового карпа. Ну, подарили и подарили, с кем не бывает. Засунула она его в морозилку, а сама в обморок грохнулась. Карп, правда, тут вовсе не виноват, просто сердце схватило. Да и то сказать, чай, не молоденькая, на пенсии-то не первый год. В общем, увезли Елену Михайловну в больницу, а карп знай себе в морозилке лежит. А дальше вот что. В больнице сообщили нашей бабушке две новости. И, как водится, одну плохую, а другую хорошую. Сказали,…