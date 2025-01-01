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Мистер Гага
Цитаты из фильма Мистер Гага
Цитаты из фильма Мистер Гага
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Цитаты
Eliav Naharin
Жизнь полна разрывов. Пытаешься их склеить — не выходит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Naomi Bloch Fortis
Охад сказал, что быть режиссёром репетиций — это значит одновременно быть и королевой, и рабыней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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