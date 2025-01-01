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Киноафиша Фильмы Мистер Гага Цитаты из фильма Мистер Гага

Цитаты из фильма Мистер Гага

Eliav Naharin Жизнь полна разрывов. Пытаешься их склеить — не выходит.
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Naomi Bloch Fortis Охад сказал, что быть режиссёром репетиций — это значит одновременно быть и королевой, и рабыней.
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