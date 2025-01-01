Eric Goode - Founder Я считаю, что такое явление, как природа в целом, можно сравнить с величайшими произведениями искусства на планете. На мой взгляд, даже лучше лучших Пикассо, Матисса, Уорхола.

Eric Goode - Founder Я считаю, что такое явление, как природа в целом, можно сравнить с величайшими произведениями искусства на планете. На мой взгляд, даже лучше лучших Пикассо, Матисса, Уорхола.