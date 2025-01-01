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Киноафиша Фильмы Гонка на вымирание Цитаты из фильма Гонка на вымирание

Цитаты из фильма Гонка на вымирание

Louie Psihoyos Если учесть всё — расчистку земель под выпас, кормление, транспортировку — животноводство даёт больше парниковых газов, чем весь транспортный сектор вместе взятый.
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Stuart Pimm - Conservation Ecologist, Duke University Если хочешь понять, что это значит — возьми ракушку и опусти её в стакан с уксусом. Целый ряд существ просто растворяется в той кислотной жиже, которую мы создали.
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John Veron Звучит немного глупо: измени рацион и спаси планету, но если бы люди сейчас стали вегетарианцами, это бы *очень* помогло.
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Louie Psihoyos Это как если бы мы жили в эпоху динозавров, *но* мы можем что-то изменить.
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Christopher W. Clark Весь мир звучит, щёлкает, скрипит, свистит и грохочет... но мы перестали слушать.
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Shawn Heinrichs С ростом спроса в Китае на суп из плавников акулы, по оценкам, ежедневно ловили 250 000 акул ради их плавников.
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Louie Psihoyos Голубой кит — самое большое существо на планете, больше любого динозавра. Как и динозавры, они исчезают.
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Louie Psihoyos У нас есть множество способов решить эту проблему. Вопрос в том, успеем ли мы сделать это достаточно быстро?
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Неизвестный закадровый голос Начни с одного. Найди своё дело.
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Lester Brown Метан примерно в 22 раза сильнее влияет на изменение климата, чем CO2, поэтому совсем немного метана способно изменить ситуацию.
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Louie Psihoyos Это невероятно неэффективный способ производства пищи. Три четверти сельскохозяйственных земель используется только для кормления скота.
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Michael Novacek Точно подсчитать, сколько видов мы потеряем, сложно: за сто лет мы можем лишиться до 50% всех видов на Земле.
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Неизвестный закадровый голос Ваша жизнь зависит от дыхания океанов. И на самом деле животные смогли существовать на суше только после того, как планктон в океанах выработал для них достаточно кислорода.
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Louie Psihoyos Корова может заполнить мешок для мусора на 55 галлонов метаном каждый день. Одна корова — не проблема, но теперь их 1,5 миллиарда!
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Boris Worm - Marine Research Ecologist, Dalhousie University То, что случится с этой планетой, теперь зависит только от нас.
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Shawn Heinrichs Мы не можем позволить себе продолжать совершать одни и те же ошибки, потому что потом ничего не останется.
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John Veron Массовое вымирание вызывается изменениями в окружающей среде. А мы сейчас меняем среду именно так, что это может спровоцировать одну из этих больших катастроф. Было пять массовых вымираний, у каждого были разные причины, но у всех было одно общее: резкий скачок углекислого газа. И такого всплеска углекислого газа, как сейчас, ещё не было.
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Eric Goode - Founder Жизнь хочет процветать. ДНК стремится двигаться вперёд. Мы должны быть частью этого.
Eric Goode - Founder Жизнь хочет процветать. ДНК стремится двигаться вперёд. Мы должны быть частью этого.
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John Veron Климат контролируют океаны. Океаны — это главные игроки, они держат всё в своих руках. А сейчас океаны медленно меняются. И в этом таится опасность, с которой мы сталкиваемся сегодня.
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Неизвестный закадровый голос Безусловно, главной причиной массового вымирания является уничтожение природных местообитаний или превращение их в сельскохозяйственные угодья.
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Louie Psihoyos Акула появилась раньше динозавров. Они пережили четыре массовых вымирания. А за одну только мою жизнь их численность сократилась примерно на 90%.
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Louie Psihoyos Мы сейчас на том переломном моменте, когда либо уже слишком поздно, либо только начинается движение.
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Louie Psihoyos Я надеюсь, что если показать людям красоту этих животных, у нас появится шанс их спасти.
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Travis Threlkel Мне всё ещё нравится идея акул на Уолл-стрит.
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Louie Psihoyos Восемьдесят процентов парниковых газов, которые производят города, приходится на коммерческие здания.
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Lester Brown Чем больше мы зависим от мяса, молока и яиц, тем выше выбросы CO2 и метана.
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Lester Brown Скот и жвачные животных всех видов выделяют метан в процессе переваривания травы и другой еды.
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Stuart Pimm - Conservation Ecologist, Duke University Каждый год примерно один из миллиона видов должен исчезать естественным путём. Но в ближайшие десятилетия мы будем выталкивать виды на грань исчезновения в *1 000* раз быстрее, чем это должно быть.
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Jason Hall-Spencer - Marine Biologist, Plymouth University Химия океана меняется очень быстро, пугающе быстро.
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Jason Hall-Spencer - Marine Biologist, Plymouth University Когда мы выбрасываем углекислый газ в атмосферу, он не остаётся там весь. От трети до половины поглощается океанами.
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Jason Hall-Spencer - Marine Biologist, Plymouth University Я не думаю, что эти проблемы можно ставить в конкуренцию друг с другом. Нельзя сказать, что одна важнее другой. Это всё равно что спросить — что хуже: глобальное потепление или закисление океанов? Или что хуже — вылов всех крупных рыб в море или загрязнение вод? Было бы глупо выделять какую-то одну проблему и говорить: вот так мы решим все проблемы планеты. Нужно бороться со всеми сразу.
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Austin Richards Человеческий глаз очень ограничен. Мы видим лишь крошечный кусочек электромагнитного спектра. Это как если бы у тебя дома был рояль, а ты мог слышать только одну ноту.
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Boris Worm - Marine Research Ecologist, Dalhousie University Когда я читаю лекцию о планктоне, я сначала говорю: давайте глубоко вздохнём, а теперь сделаем ещё один вдох, и подумаем о том, что этот второй вдох пришёл из океана, ведь он был произведён в конечном итоге фитопланктоном, который создаёт половину кислорода, которым мы дышим.
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Joel Sartore Я правда надеюсь, что PhotoArt — это не просто архив утраченного, а шанс заинтересовать людей, посмотреть этим животным в глаза и влюбиться в них.
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Joel Sartore PhotoArk — это моя 20-летняя попытка сфотографировать все виды животных, находящихся в неволе. Отчаянная попытка одного человека заставить других задуматься. Вот он, самая последняя лягушка с бахромчатыми лапками Раббса. Самая последняя. Грибок хитридий уничтожил всех в Панаме, так что он — последний. Вот и всё. Когда он исчезнет — они вымрут.
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Eric Goode - Founder Я считаю, что такое явление, как природа в целом, можно сравнить с величайшими произведениями искусства на планете. На мой взгляд, даже лучше лучших Пикассо, Матисса, Уорхола.
Eric Goode - Founder Я считаю, что такое явление, как природа в целом, можно сравнить с величайшими произведениями искусства на планете. На мой взгляд, даже лучше лучших Пикассо, Матисса, Уорхола.
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Louie Schwartzberg - Filmmaker Зачем нам что-то менять в том, что развивалось миллиарды лет?
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Louie Psihoyos В Арктике, в этих холодных регионах нашей планеты, под озёрами, под океанами, находится огромное, огромное количество замёрзшего метана, который там лежит уже миллионы лет.
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Jason Hall-Spencer - Marine Biologist, Plymouth University Так что Арктика постепенно становится теплее, и метан, который был заперт миллионы лет, начинает выходить наружу
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Travis Threlkel Ранние фотографии были круглыми. Даже первые телевизоры были круглыми. Но чтобы получить больше от этого формата, приняли решение обрезать его до прямоугольника. И этот прямоугольник сильно повлиял на то, как мы думаем. Мой путь всегда заключался в том, чтобы разорвать формат на миллион кусочков и позволить ему стать чем-то другим.
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Неизвестный закадровый голос CO2 реагирует с водой, образуя вещество под названием угольная кислота. И с каждым годом океан становится всё более кислым.
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John Veron Когда всё это начнётся, запустится так называемый эффект разгона. Это разгонный климатический сдвиг. И его уже не остановить.
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Tony Malkin Лучший способ повлиять на разговоры об экологии — это прибыль.
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