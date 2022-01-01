Старухи, 2015

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о выходе в прокат О фильме Картина о непростой жизни веселых песенниц с грустными глазами из коми-пермяцкой деревни. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 25 минут Год выпуска 2015 Возраст 6+ Режиссер Галина Красноборова Все актеры и съемочная группа

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