Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Преступления будущего" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мальчик-фантом Мальчик-фантом
Киноафиша Фильмы Мальчик-фантом Кадры из мультфильма «Мальчик-фантом»
Phantom Boy Мальчик-фантом 2015 / Франция / Бельгия
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из мультфильма «Мальчик-фантом»

Вся информация о мультфильме
Мальчик-фантом (2015) - фото 1 Мальчик-фантом (2015) - фото 2 Мальчик-фантом (2015) - фото 3
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Гостья из космоса
Гостья из космоса
2022, Дания, анимация, семейный
Related video
Три знака Зодиака проведут старость в нищете: есть ли среди них ваш?
Пугачевой на зависть: вы не поверите, как выглядит звезда турецкой эстрады в 76 лет
Держитесь подальше: названы 3 знака зодиака, которые с упоением испортят вам жизнь
Тест: угадаете советского актера по фото?
Эти 3 знака зодиака по-настоящему опасны в гневе: способны на все
Тест для эмоциональных россиян: узнайте, насколько вы скандалист
Почти все женщины этих 4 знаков Зодиака – лицемерки: им не стоит доверять
Тест: что вы помните о жизни в СССР?
Насколько вы меломан? Наш тест определит ваш уровень знания музыки 90-х
Женщины этих 3 знаков Зодиака – самые успешные: они знают себе цену
Деспоты и тираны: если ваш начальник – этого знака Зодиака, вам не повезло
Необычный тест: какой фильм сняли бы о вашей жизни?
Приложение киноафиши