[первые слова]

В начале Господь создал три вида существ: ангелов, зверей и людей. Ангелов Он создал из Своего чистого слова. Ангелы не имеют воли творить зло. Они не могут на мгновение отклониться от Его замысла. Звери руководствуются лишь инстинктами. Они тоже следуют повелениям своего Создателя. Тора говорит, что Господь почти шесть дней творил этих существ. А затем, незадолго до заката, Он взял немного земли и из неё создал мужчину и женщину. Позднее решение? Или Его венец творения? И что же это такое? Мужчина? Женщина? Это существо, обладающее силой неповиновения. Один из всех созданий мы имеем свободную волю. Мы зависаем между ясностью ангелов и желаниями зверей. Господь дал нам выбор — одновременно дар и бремя. Нам предстоит выбрать ту запутанную жизнь, что мы ведём.