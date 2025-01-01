Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джеки Цитаты из фильма Джеки

Цитаты из фильма Джеки

The Priest Наступает момент в поисках человеком смысла, когда он понимает: ответов нет. И когда ты приходишь к этому страшному и неизбежному осознанию, ты либо принимаешь это, либо кончаешь с собой. Либо просто перестаёшь искать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Priest Наступает момент в поисках смысла, когда человек понимает — ответов нет. И когда ты приходишь к этому ужасному, неизбежному осознанию, ты либо принимаешь это, либо кончаешь с собой. Либо просто перестаёшь искать... Я прожил благословённую жизнь. И всё же каждый вечер, ложась в постель, выключая свет и глядя в темноту, я задаюсь вопросом... Это всё, что есть?
Jackie Kennedy Ты задаёшься вопросом?
The Priest Каждая душа на этой планете задаётся. Но потом, с утра, мы все просыпаемся и варим кофе.
Jackie Kennedy Зачем мы стараемся?
The Priest Потому что такова жизнь. Ты сделала это сегодня утром, сделаешь и завтра. Но Бог, в своей бесконечной мудрости, позаботился, чтобы этого было ровно столько, сколько нам нужно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Я верю, что персонажи, которых мы читаем на страницах, становятся реальнее, чем мужчины, стоящие рядом с нами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Я никогда не стремилась к славе. Я просто стала Кеннеди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Я пойду с Джеком, даже если придется одной
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Есть два типа женщин: те, кто хочет власти в мире, и те, кто хочет власти в постели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Его любимым был Камелот. И та последняя песня, та последняя сторона Камелота — вот что всё время крутится у меня в голове. Пусть не забудется, что был один короткий, яркий миг — был Камелот
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Priest Однажды Иисус прошёл мимо слепого нищего, и ученики спросили: кто согрешил — этот человек или его родители, что он родился слепым? Иисус ответил: ни этот человек, ни его родители не согрешили. Он ослеп, чтобы на нём явились дела Божьи. После этого Иисус намазал ему глаза грязью и велел умыться в купальне Силоам. Мужчина так и сделал — и прозрел. Сейчас ты слеп. Не потому, что согрешил, а потому что избран. Чтобы на тебе явились дела Божьи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Линдон, какая ужасная нога для начала твоего президентства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Если что-то написано, разве это делает это правдой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
The Journalist Миссис Кеннеди? Меня просили подняться. И мне очень жаль вашу утрату.
Jackie Kennedy Вы читали, что они пишут? Крок, Мерриман и все остальные?
The Journalist Да, читала.
Jackie Kennedy Мерриман такой озлобленный человек. Прошла всего неделя. А его уже считают каким-то пыльным старым экспонатом, чтобы убрать на полку. Так не должны вспоминать.
The Journalist А как бы вы хотели, чтобы его запомнили, миссис Кеннеди?
Jackie Kennedy [запинаясь] Я...
Jackie Kennedy Вы понимаете, что я буду редактировать этот разговор на случай, если не скажу точно то, что хочу?
The Journalist Со всем уважением, миссис Кеннеди, это кажется маловероятным.
[пауза]
The Journalist Понятно. Хорошо. Э-э, так это будет ваша версия произошедшего?
Jackie Kennedy Именно так. Проходите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill Walton Людям нужна их история. Она даёт им силу. Им нужно знать, что здесь жили настоящие люди. Не призраки и сказочные легенды — люди, которые столкнулись с трудностями и преодолели их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Kennedy [сразу после убийства Ли Харви Освальда по телевизору] Ни слова об этом! Понял? Я скажу Джеки, когда придёт время. Садись.
Lyndon B Johnson Что-что?
Bobby Kennedy Садись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Первая леди должна всегда быть готова собрать чемоданы. Это неизбежно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Я написала ему письмо. Той ночью, перед тем, как мы перенесли гроб в Капитолий. Знаете, что я там написала? Что хочу умереть. Я хочу умереть.
The Priest Я понимаю.
Jackie Kennedy Понимаете?
The Priest Понимаю. Если только вы не просите разрешения.
Jackie Kennedy Нет, самоубиваются только грубые, эгоистичные люди. Нет, я просто надеялась... если я пройду по улице рядом с телом Джека, кто-нибудь будет достаточно добр и сделает это за меня.
The Priest На глазах у всего мира... Знаменитая жизнь, знаменитая смерть.
Jackie Kennedy Я никогда не хотела славы. Я просто стала Кеннеди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Ну, для королевской власти нужна традиция. А для традиции нужно время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Вещи и артефакты живут гораздо дольше людей, и они отражают важные идеи в истории, идентичности, красоте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Как бы ты это написала?
The Journalist Она зажигает ещё одну сигарету и сквозь тихие всхлипы объясняет, что Джек не был идеальным, но он был идеален для нашей страны. Я спрашиваю о его недостатках, и она объясняет.
Jackie Kennedy Идеальные люди не меняются. Джек всегда становился лучше, сильнее. Иногда он уходил в пустыню один, чтобы дать дьяволу искушать себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Я думаю, Бог жесток.
The Priest Ну, теперь ты лезешь в проблемы. Бог — это любовь, и Бог везде.
Jackie Kennedy Он был в той пуле, что убила Джека?
The Priest Абсолютно.
Jackie Kennedy Он сейчас внутри меня?
The Priest Да, конечно. Конечно, он внутри.
Jackie Kennedy Забавная у него игра — всё время прячется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джеки Кеннеди Этот человек готов был потратить любые деньги ради голосов, но на покупку красивой картины у него не хватало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Я думаю, Бог жесток.
The Priest Ну вот, теперь у тебя проблемы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Он будет просто ещё одним масляным портретом, украшающим эти коридоры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Я ценю своё личное пространство. Всегда ценил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Priest Утешься воспоминаниями.
Jackie Kennedy Не могу. Они переплетены со всеми остальными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy На его лице было самое прекрасное выражение, понимаешь? Прямо перед тем, как ему задавали вопрос, перед тем, как он отвечал, он выглядел озадаченным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Journalist [в их интервью] В конце концов тебе придётся открыть что-то личное. Люди не перестанут спрашивать, пока ты этого не сделаешь.
Jackie Kennedy Если я не сделаю этого, они будут трактовать моё молчание как угодно? «Она хмурит брови. Губы сжаты. Она сдерживает слёзы, но не может скрыть гнев.»
The Journalist Большинство писателей мечтают о славе.
Jackie Kennedy А ты хочешь стать знаменитой?
The Journalist Нет, меня всё устраивает.
Jackie Kennedy Тебе стоит приготовиться — эта статья привлечёт к тебе массу внимания.
The Journalist Ах. В таком случае, есть для меня какой-нибудь совет?
Jackie Kennedy Есть. Не выходи замуж за президента.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Priest Я прожил благословенную жизнь, но каждую ночь, ложась в постель, выключая свет и глядя в темноту, я задаюсь вопросом... неужели это всё?
Jackie Kennedy Ты задаёшься вопросом?
The Priest Каждая душа на этой планете это делает. Но когда наступает утро, мы все встаём и варим себе кофе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Kennedy Что хочешь, чтобы я сделал сначала? Организовать похороны или упаковать мебель?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Journalist Вы оставили свой след в этой стране, миссис Кеннеди. Эти последние дни — вот настоящая история. Потерять президента — это как... это как потерять отца. А вы были матерью для всех нас, и это очень важная история.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Будут великие перемены. Будут и другие великие президенты. Джонсы были так добры ко мне. Но другого Камелота не будет. Другого Камелота не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Знаете, я сама когда-то была репортёром. Я понимаю, что вы ищете.
The Journalist Извините?
Jackie Kennedy Подробный рассказ по минутам. Ради этого вы сюда и пришли, не так ли? Вы хотите, чтобы я описала звук пули, когда она попала в череп моего мужа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Kennedy Знаешь, каждую ночь перед сном у нас была старая Викторола. Мы слушали пару пластинок. Его любимая была «Камелот».
The Journalist Мюзикл?
Jackie Kennedy Ох, мне так стыдно. Каждая фраза Джека была либо по-гречески, либо по-римски. А эта последняя песня, последняя сторона «Камелота» — вот что всё время крутится у меня в голове. «Не дай забыть, что был один короткий, яркий миг — был Камелот.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джеки Кеннеди Почему в этой комнате так спокойно?
Бобби Кеннеди Спокойно? Не знаю. Каждый раз, проходя мимо этой комнаты, я вспоминаю, что 1 января 1863 года обычный человек подписал документ, который освободил четыре миллиона людей от рабства. Так что я думаю не столько о спокойствии, сколько о... глубоком наследии. И жаль, что наше наследие полностью похерено.
Джеки Кеннеди Бобби.
Бобби Кеннеди [Захлопывает дверь] Что?
Джеки Кеннеди Бобби, следи за языком.
Бобби Кеннеди Чего мы добились? А? Мы просто... мы просто красивые люди. Верно? Не так ли?
Джеки Кеннеди Бобби!
Джеки Кеннеди Потому что чего мы... чего же мы действительно добились? Мо-может, Джек запомнится тем, как он справился с ракетным кризисом, или, МОЖЕТ, его запомнят как того, кто создал кризис, который потом пришлось решать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Kennedy Что с тобой не так?
Jackie Kennedy Что со мной?
Bobby Kennedy История сурова.
[пауза]
Bobby Kennedy И времени нет.
[пауза]
Bobby Kennedy Мы смешны. Посмотри на себя.
[Он направляется к двери, затем останавливается и поворачивается]
Bobby Kennedy Прости меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Почему Саша Белый не улетел с семьей? Ответ на этот вопрос даже печальнее, чем смерть Фила, Космоса и Пчелы
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше