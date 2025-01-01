The PriestНаступает момент в поисках человеком смысла, когда он понимает: ответов нет. И когда ты приходишь к этому страшному и неизбежному осознанию, ты либо принимаешь это, либо кончаешь с собой. Либо просто перестаёшь искать.
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The PriestНаступает момент в поисках смысла, когда человек понимает — ответов нет. И когда ты приходишь к этому ужасному, неизбежному осознанию, ты либо принимаешь это, либо кончаешь с собой. Либо просто перестаёшь искать... Я прожил благословённую жизнь. И всё же каждый вечер, ложась в постель, выключая свет и глядя в темноту, я задаюсь вопросом... Это всё, что есть?
Jackie KennedyЕсть два типа женщин: те, кто хочет власти в мире, и те, кто хочет власти в постели.
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Jackie KennedyЕго любимым был Камелот. И та последняя песня, та последняя сторона Камелота — вот что всё время крутится у меня в голове. Пусть не забудется, что был один короткий, яркий миг — был Камелот
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The PriestОднажды Иисус прошёл мимо слепого нищего, и ученики спросили: кто согрешил — этот человек или его родители, что он родился слепым? Иисус ответил: ни этот человек, ни его родители не согрешили. Он ослеп, чтобы на нём явились дела Божьи. После этого Иисус намазал ему глаза грязью и велел умыться в купальне Силоам. Мужчина так и сделал — и прозрел. Сейчас ты слеп. Не потому, что согрешил, а потому что избран. Чтобы на тебе явились дела Божьи.
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Jackie KennedyЛиндон, какая ужасная нога для начала твоего президентства.
The PriestКаждая душа на этой планете это делает. Но когда наступает утро, мы все встаём и варим себе кофе.
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Bobby KennedyЧто хочешь, чтобы я сделал сначала? Организовать похороны или упаковать мебель?
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The JournalistВы оставили свой след в этой стране, миссис Кеннеди. Эти последние дни — вот настоящая история. Потерять президента — это как... это как потерять отца. А вы были матерью для всех нас, и это очень важная история.
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Jackie KennedyБудут великие перемены. Будут и другие великие президенты. Джонсы были так добры ко мне. Но другого Камелота не будет. Другого Камелота не будет.
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Jackie KennedyЗнаете, я сама когда-то была репортёром. Я понимаю, что вы ищете.
Jackie KennedyОх, мне так стыдно. Каждая фраза Джека была либо по-гречески, либо по-римски. А эта последняя песня, последняя сторона «Камелота» — вот что всё время крутится у меня в голове. «Не дай забыть, что был один короткий, яркий миг — был Камелот.»
Бобби КеннедиСпокойно? Не знаю. Каждый раз, проходя мимо этой комнаты, я вспоминаю, что 1 января 1863 года обычный человек подписал документ, который освободил четыре миллиона людей от рабства. Так что я думаю не столько о спокойствии, сколько о... глубоком наследии. И жаль, что наше наследие полностью похерено.
Джеки КеннедиПотому что чего мы... чего же мы действительно добились? Мо-может, Джек запомнится тем, как он справился с ракетным кризисом, или, МОЖЕТ, его запомнят как того, кто создал кризис, который потом пришлось решать.