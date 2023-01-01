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Дело Маттеи Дело Маттеи
Киноафиша Фильмы Дело Маттеи Дело Маттеи, 1972: актеры и роли
Il caso Mattei Дело Маттеи 1972 / Италия
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Дело Маттеи, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франческо Рози Francesco Rosi
В ролях
Джан Мария Волонте Gian Maria Volonté Луиджи Скуарцина Luigi Squarzina Питер Болдуин Peter Baldwin Ренато Романо Renato Romano Франко Грациози Franco Graziosi
Чебурашка
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Мира
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