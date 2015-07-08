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Те, кто падает, имеют крылья
Киноафиша Фильмы Те, кто падает, имеют крылья
Jeder der fällt hat Flügel

Те, кто падает, имеют крылья, 2015

2015 / Австрия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Бабушка с внучками Кати и Пиа живет в загородном доме. 15-летняя Кати страдает астмой, ей сложно дышать. Но в свои легкие она не может впустить не воздух, а мысль о том, что бабушка скоро умрет. Она зарывается в грязь, представляет свое тело униженным, взломанным, прячется в темных углах, чтобы сбежать от необходимости проститься. За ее метаниями наблюдает маленькая Пиа — то ли сестра, то ли нет… Времена переплетаются, линейность рушится — смерть где-то рядом или уже позади, она только подкрадывается или уже отступает.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 8 июля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Питер Бруннер
В ролях
Яна МакКиннон
Кристос Хаас
Рената Хильд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Те, кто падает, имеют крылья 1 постер
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