Те, кто падает, имеют крылья, 2015

Бабушка с внучками Кати и Пиа живет в загородном доме. 15-летняя Кати страдает астмой, ей сложно дышать. Но в свои легкие она не может впустить не воздух, а мысль о том, что бабушка скоро умрет. Она зарывается в грязь, представляет свое тело униженным, взломанным, прячется в темных углах, чтобы сбежать от необходимости проститься. За ее метаниями наблюдает маленькая Пиа — то ли сестра, то ли нет… Времена переплетаются, линейность рушится — смерть где-то рядом или уже позади, она только подкрадывается или уже отступает.