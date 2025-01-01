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Киноафиша Фильмы Маленькая Англия Цитаты из фильма Маленькая Англия

Цитаты из фильма Маленькая Англия

Orsa Saltaferou [с субтитрами] В жизни дороже те, кого теряешь, а не те, кого находишь. Те, кого находишь, снова теряешь. А те, кого потерял, живут вечно.
🧡
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🥺
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Orsa Saltaferou [субтитры] Я хотела любить. Любить сильно. Любить вечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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