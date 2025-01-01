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Киноафиша Фильмы Невезучие Цитаты из фильма Невезучие

Цитаты из фильма Невезучие

Campana [Перрэну] Жизнь была скукой, пока я не встретил тебя.
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Meyer [объясняя Кампане, почему Перрен должен помочь найти Мари Бенс] Такой человек, как ты, не справится — ты нормальный. А вот неудачник наступит на те же грабли, что и она. *Он* сможет её найти.
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Meyer [Кампана, говорит о Перине] Его взяли на работу два года назад. Тогда я его проверял, а потом за ним наблюдал. Он феноменален.
Campana Выглядит, правда, нормально.
Meyer Он родился недоношенным, на седьмом месяце, и угадай, что случилось с его инкубатором? Он сломался.
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Campana Я не верю в несчастливую судьбу. Ерунда!
Meyer Ты слышал про Жана Делакруа, художника?
Campana Да.
Meyer В три года его чуть не задушила шнуровка от занавески. Потом его москитная сетка загорелась, и он получил сильные ожоги. Пока он восстанавливался, его уронили в воду. По чуду он выжил, но потом он подавился виноградом. Всё это абсолютно правда; Делакруа — пример невероятного невезения.
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François Perrin [Кампана] Тебе пока не везло, но со мной всё изменится.
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The Captain [Перрин только что снова попал в неприятности] Сегодня ему явно не везёт.
Campana У него никогда не бывает удачи.
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Meyer [мистеру Бенсу] Пока нет доказательств, что она мертва, я не поверю! У неё было слишком много неудач, чтобы мы теряли надежду! У неё потрясающий ангел-хранитель! Он столько с ней дел натворил, что стал настоящим экспертом! Надо ему доверять!
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Кампана [они прибыли на миссию; это полная руина и пусто] Землетрясение тут было?
Франсуа Перрен Или торнадо. Напоминает дом моих родителей. У них такой был под Парижем.
Кампана Торнадо в Париже?
Франсуа Перрен Нет, я оставил газ включённым и...
Франсуа Перрен [он махает рукой, показывая, что случилось, потом уходит. Кампана смотрит ему вслед]
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François Perrin [Кампана, на борту самолёта в Бразилию перед взлётом] Ты любишь летать? Я обожаю, но в последний раз у нас была проблема... мы чуть не разбились. Это было в Орли; закрылки крыльев застряли. Мы врезались носом в поле.
[Кампана смотрит на Перрена]
François Perrin Похоже, это часто случается.
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François Perrin [Кампана, говоря о мадемуазель Мартин] Она мне нравится... помогла встать, когда меня ударило током.
Campana Ударило током?
François Perrin В офисе, когда включал соковыжималку.
[он смотрит на Кампану и улыбается]
François Perrin Сок я получил, это точно.
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François Perrin [Кампана только что понял, что Арбаль, которого они ищут, был в игорном клубе, из которого они только что вышли] Ладно, ты не запоминаешь лица — ну и фиг с этим.
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Campana [Перрину] Я не верю в магию! Я верю в логику! Ты знаешь, что такое логика? Я — рациональный, логичный человек! Я не полагаюсь на случай, чтобы раскрыть дело!
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Campana [он только что понял, что Перрен тонет в зыбучих песках] Что сейчас происходит?
François Perrin Не знаю... я тону.
Campana Почему?
François Perrin Не знаю почему.
Campana Хватит дурачиться, когда я с тобой говорю!
François Perrin Я не дурачусь! Я правда тону!
Campana Почему тону не *я*?
François Perrin Ты на нормальном песке, а я в зыбучих. *Ты* же хотел сократить путь!
Campana И ты даже не реагируешь?
François Perrin Если начну — уйду ещё глубже... все это знают!
Campana Перрен, на карте не было зыбучих песков!
François Perrin Тогда самое время показать их!
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François Perrin [Кампана только что вытащил Перрена из трясины; Перрен смеётся] Чёрт! Я потерял туфлю!
Campana [медленно улыбается и тоже смеётся] Ты когда-нибудь отдыхаешь?
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Arbal [он только что был ранен] Сплошные неприятности... Я же говорил.
[он умирает]
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Prisoner [охрана идёт к их камере] Вот идут! Выберут кого-нибудь и так натр***т, что мало не покажется! Вот их представление о веселье!
François Perrin [обращаясь к Кампане] Что он сказал?
Campana [смотрит строго на Перрана] Кого-то из нас отмудохают.
[он продолжает смотреть на Перрана]
François Perrin [наконец замечает, что Кампана смотрит на него] Почему ты так на меня пялишься?
[Кампана пожимает плечами]
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Франсуа Перрен [он замечает, что у Кампаны развязался шнурок] Твой шнурок...
Кампана [становится на колено, чтобы завязать шнурок; он рвётся. Он смотрит на него, потом на Перрена, почти испуганно] Я порвал его!
Франсуа Перрен Это не трагедия.
Кампана [встаёт, смотрит на порванный шнурок в руках] Это знак.
Франсуа Перрен Знак чего?
Кампана [пауза, потом] Неважно.
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François Perrin [Кампана] Со мной столько всего произошло с тех пор, как я тебя встретил.
Campana [смотрит на Перрена, затем] Со мной тоже.
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Campana [он протягивает Перрину его пистолет] Он тебе нужнее, чем мне.
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