MeyerВ три года его чуть не задушила шнуровка от занавески. Потом его москитная сетка загорелась, и он получил сильные ожоги. Пока он восстанавливался, его уронили в воду. По чуду он выжил, но потом он подавился виноградом. Всё это абсолютно правда; Делакруа — пример невероятного невезения.
Meyer[мистеру Бенсу]Пока нет доказательств, что она мертва, я не поверю! У неё было слишком много неудач, чтобы мы теряли надежду! У неё потрясающий ангел-хранитель! Он столько с ней дел натворил, что стал настоящим экспертом! Надо ему доверять!
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🥺
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Кампана[они прибыли на миссию; это полная руина и пусто]Землетрясение тут было?
Франсуа ПерренИли торнадо. Напоминает дом моих родителей. У них такой был под Парижем.
Франсуа Перрен[он махает рукой, показывая, что случилось, потом уходит. Кампана смотрит ему вслед]
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🥱
François Perrin[Кампана, на борту самолёта в Бразилию перед взлётом]Ты любишь летать? Я обожаю, но в последний раз у нас была проблема... мы чуть не разбились. Это было в Орли; закрылки крыльев застряли. Мы врезались носом в поле.