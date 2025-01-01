Meyer [Кампана, говорит о Перине] Его взяли на работу два года назад. Тогда я его проверял, а потом за ним наблюдал. Он феноменален.

Meyer Он родился недоношенным, на седьмом месяце, и угадай, что случилось с его инкубатором? Он сломался.