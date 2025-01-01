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Киноафиша Фильмы Времена года Цитаты из фильма Времена года

Цитаты из фильма Времена года

Narrator [за кадром, на фоне Парижа] Если мы способны строить вечные города, мы должны уметь сохранять природу нашего мира.
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Narrator Под вечным шатром звезд жизнь разворачивается с каждым проходящим сезоном, пока идут годы.
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Narrator Продолжительность пения птиц порой прерывается войной.
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