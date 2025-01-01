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Цитаты из фильма Времена года
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Цитаты
Narrator
[за кадром, на фоне Парижа] Если мы способны строить вечные города, мы должны уметь сохранять природу нашего мира.
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Narrator
Под вечным шатром звезд жизнь разворачивается с каждым проходящим сезоном, пока идут годы.
🧡
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🥺
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Narrator
Продолжительность пения птиц порой прерывается войной.
🧡
👏
🥺
🤔
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