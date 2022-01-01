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Svetlana and Kurt

Светлана и Курт, 2014

2014 / Швеция
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О фильме

История бизнес-вумен из России и ее большой любви из шведской деревни.

Светлана - директор большой компании на Урале, яркая и амбициозная, энергичная и полная планов. Два года назад она познакомилась по интернету с Куртом из крошечной деревни на севере Швеции. И… влюбилась. Выучила шведский и переехала к нему. К ее спокойному, любящему лес и мотоциклы, мечтающему о тихих вечерах со Светланой в их уютном домике.

Как любовь справляется не только с разными менталитетами, но и с разными взглядами на жизнь? А с разными мечтами и стремлениями? Это фильм о двух людях, которые счастливы вместе.

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Продолжительность 56 минут
Год выпуска 2014
Возраст 18+
Режиссер
Валентина Свенссон
Все актеры и съемочная группа
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