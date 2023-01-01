Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полет через Атлантический океан
Киноафиша Фильмы Полет через Атлантический океан Полет через Атлантический океан, 1983: актеры и роли
Skrydis per Atlantą Полет через Атлантический океан 1983
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Полет через Атлантический океан, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Раймондас Вабалас Raimondas Vabalas
В ролях
Ремигиус Сабулис Remigijus Sabulis Регимантас Адомайтис Регимантас Адомайтис Юозас Будрайтис Юозас Будрайтис Juozas Budraitis Альгимантас Масюлис Эугения Байорите Eugenija Bajorytė
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Клипмейкеры
Клипмейкеры
2022, Россия, комедия
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши