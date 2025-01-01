[последние слова]

Bailiff Суд присяжных во Франкфурте объявляет заседание открытым.

closing title card Процесс по делу Аушвица начался в 1963 году. Свидетельства дали 213 выживших узников концлагеря и лагеря смерти.

closing title card 19 эсэсовцев, служивших в Аушвице, предстали перед судом — крупнейшим судебным процессом в истории ФРГ.

closing title card 17 из них были признаны виновными. За 20 месяцев суда ни один из обвиняемых не проявил раскаяния.

closing title card Фриц Бауэр умер от сердечного приступа в 1968 году. Йозеф Менгеле до самой смерти в 1979-м спокойно жил в Бразилии. Погиб во время несчастного случая на воде.

closing title card Этот процесс стал поворотным моментом в истории ФРГ. Преступления нацистского режима больше нельзя было скрывать.