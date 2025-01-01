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Киноафиша Фильмы В лабиринте молчания Цитаты из фильма В лабиринте молчания

Цитаты из фильма В лабиринте молчания

Major Parker Вы все были нацистами. В восточном секторе теперь все вы коммунисты. Чёрт побери, вы, немцы! Если бы завтра приземлились зелёные человечки с Марса, вы бы все стали зелёными.
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Johann Radmann ...единственный ответ на Освенцим — самому поступать правильно.
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Generalstaatsanwalt Fritz Bauer Если вы думаете, что здесь всё сводится к тому, кто виноват, кто частично виноват, а кто невиновен, значит, вы ничего не поняли, совсем ничего.
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Johann Radmann [читает из протокола допроса] Маленький мальчик, около пяти лет, слез с грузовика. В руках у него было яблоко. Богер стоял у двери. Мальчик стоял рядом с грузовиком и был так счастлив из-за яблока. Богер подошёл к мальчику, схватил его за ноги и разбил головой об стену. Затем Богер поднял яблоко и сказал мне убрать пятна на стене. А потом Богер съел это яблоко. — Повседневная жизнь в Освенциме.
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[последние слова]
Bailiff Суд присяжных во Франкфурте объявляет заседание открытым.
closing title card Процесс по делу Аушвица начался в 1963 году. Свидетельства дали 213 выживших узников концлагеря и лагеря смерти.
closing title card 19 эсэсовцев, служивших в Аушвице, предстали перед судом — крупнейшим судебным процессом в истории ФРГ.
closing title card 17 из них были признаны виновными. За 20 месяцев суда ни один из обвиняемых не проявил раскаяния.
closing title card Фриц Бауэр умер от сердечного приступа в 1968 году. Йозеф Менгеле до самой смерти в 1979-м спокойно жил в Бразилии. Погиб во время несчастного случая на воде.
closing title card Этот процесс стал поворотным моментом в истории ФРГ. Преступления нацистского режима больше нельзя было скрывать.
closing title card В память о генеральном прокуроре Фрице Бауэре, прокуроре Йоахиме Кюглере, Георге Фридрихе Фогеле, Герхарде Визе и журналисте Томасе Гниелке.
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