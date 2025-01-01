The Priest У каждой нации свои задачи. Евреи — чтобы мухлевать, турки — чтобы вредить, мы, румыны — любить и страдать, как Христос. И у каждой свои привычки. Евреи много читают, греки много говорят, турки имеют много жен, арабы много зубов, немцы много курят, венгры много едят, русские много пьют, англичане много думают, французы любят моду, армяне ленивы, черкесы носят много кружева, итальянцы много врут, сербы много жульничают, цыган бьют! Цыгане должны быть рабами.