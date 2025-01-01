Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?

Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий

Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд

«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег

«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито

Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей