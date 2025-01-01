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Киноафиша Фильмы Последний король Цитаты из фильма Последний король

Цитаты из фильма Последний король

Orm Есть мальчик... с королевской кровью. Где он спрятан?
Skjervald Я не знаю, о чём ты говоришь.
Orm Тебе так мало дорога семья, что ты готов пожертвовать их жизнями... ради мёртвого короля?
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Skjervald Будь безвреден.
Torstein Что?
Skjervald Она родила ребёнка от короля, Торстейн.
Torstein Я просто забочусь о ребёнке, всё нормально, Скьервальд. Ребёнке.
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Ylva Ты же сказал, что достроишь тот дом, а кладовая будет готова к зиме.
Skjervald Я знаю. И всё будет сделано, как и обещал.
Ylva К следующей зиме, может быть?
Skjervald К лету.
Ylva К лету? Ты обещаешь?
Skjervald Обещаю.
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Kristin Ты не можешь этого сделать.
Queen Margrete Что?
Kristin Я слышала, что он сказал.
Queen Margrete Ты никогда ничего не слышала. Понимаешь, о чём я? Ничего. Можешь мне это пообещать? Если это всплывёт — мы погибнем.
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Gisle Все поверят, что это Инге. Он стоит первым в очереди на трон, никто не заподозрит нас.
🧡
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Queen Margrete Моя дорогая, дорогая дочь. Прости меня. Прости меня. Мне нужно вернуться в Швецию. Но когда мы встретимся вновь, я буду невестой в соборе Нидарос и вновь стану королевой. А ты... ты станешь моей принцессой.
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King Håkon Хочу поблагодарить тебя, Маргрете. Ты верно стояла рядом с моим отцом, пока он жил. Я видел твою боль после его смерти и знаю, что ты скучаешь по нему так же, как и я. Я потерял всех, кто был мне дорог. У меня есть только ты и Кристин. Я... За всю твою любовь, спасибо.
Queen Margrete Прощай, мой сын.
King Håkon Прощай, Маргрете.
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King Håkon Инге... в Борге я делил постель с женщиной по имени Инга из Вартейга. Она родила моего сына, Хокона Хоконссона. Он унаследует трон.
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Skjervald Нет, подождите, подождите! Сын короля в Борге.
Stale Он был в Борге. Вы с Торстейном забрали его. Я видел вас там. Просто скажи, где мальчик, и он отпустит Ильву и твоего сына. Король мёртв, Скервальд. Скажи, где мальчик.
Skjervald Хорошо, я покажу дорогу. Я пойду с вами.
Orm В каком направлении?
Skjervald На север.
Orm Где именно?
Skjervald Там, где Логен впадает в озеро Мьёса.
Stale Я знаю, где это. Я могу вас туда отвезти.
Skjervald Предатель!
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Gisle Только ты можешь подойти к нему достаточно близко. Значит, именно ты должна это сделать.
Queen Margrete Ради бога, Гисле. Хакон — мой пасынок.
Gisle Он король, Маргрете. Он слишком молод, чтобы понять, что время биркебейнов прошло. Бэглеры выиграют эту войну, и это шанс, которым я намерен воспользоваться. Встреться с ним одна. Он тебе доверяет. Всё будет хорошо.
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Skjervald Баглеры знают, что Хокон здесь.
Erlend Какого чёрта они об этом узнали?
Skjervald Я им сказал.
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