Queen MargreteТы никогда ничего не слышала. Понимаешь, о чём я? Ничего. Можешь мне это пообещать? Если это всплывёт — мы погибнем.
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GisleВсе поверят, что это Инге. Он стоит первым в очереди на трон, никто не заподозрит нас.
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Queen MargreteМоя дорогая, дорогая дочь. Прости меня. Прости меня. Мне нужно вернуться в Швецию. Но когда мы встретимся вновь, я буду невестой в соборе Нидарос и вновь стану королевой. А ты... ты станешь моей принцессой.
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King HåkonХочу поблагодарить тебя, Маргрете. Ты верно стояла рядом с моим отцом, пока он жил. Я видел твою боль после его смерти и знаю, что ты скучаешь по нему так же, как и я. Я потерял всех, кто был мне дорог. У меня есть только ты и Кристин. Я... За всю твою любовь, спасибо.
Queen MargreteПрощай, мой сын.
King HåkonПрощай, Маргрете.
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King HåkonИнге... в Борге я делил постель с женщиной по имени Инга из Вартейга. Она родила моего сына, Хокона Хоконссона. Он унаследует трон.
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SkjervaldНет, подождите, подождите! Сын короля в Борге.
StaleОн был в Борге. Вы с Торстейном забрали его. Я видел вас там. Просто скажи, где мальчик, и он отпустит Ильву и твоего сына. Король мёртв, Скервальд. Скажи, где мальчик.
GisleОн король, Маргрете. Он слишком молод, чтобы понять, что время биркебейнов прошло. Бэглеры выиграют эту войну, и это шанс, которым я намерен воспользоваться. Встреться с ним одна. Он тебе доверяет. Всё будет хорошо.