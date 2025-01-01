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Магнус
Цитаты из фильма Магнус
Цитаты из фильма Магнус
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Цитаты
Magnus Carlsen
Я часто принимаю решения на основе интуиции. Интуиция приходит как будто изнутри, и тогда чувствуешь, что «вот что-то есть».
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🤔
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