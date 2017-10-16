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ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция
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ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция, 2015

2015 / Россия
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О фильме
"ГЭСЛО" - в этой аббревиатуре из пяти букв зашифрована одна из самых ярких и "закрытых" страниц в истории русской Арктики. Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана, осуществлённая в начале ХХ века с 1910 по 1915 гг, совершила последнее великое географическое открытие - открыла Северную Землю (тогда Землю Императора Николая II) и первая прошла Северным морским путём с востока на запад, из Владивостока в Архангельск, перезимовав у мыса Челюскина. 

В советское время история этой экспедиции замалчивалась или фальсифицировалась. Причина - участие  в её организации Колчака и эмиграция большинства офицеров после революции. Самая результативная и самая благополучная из арктических экспедиций начала века оказалась выпавшей, "исчезнувшей" из истории.

Фильм, основан на уникальных архивных  материалах - дневниках, воспоминаниях участников и фотографиях, сделанных ими во время экспедиции (несколько тысяч первоклассных снимков!). Это первое обращение кинематографа к истории ГЭСЛО.
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Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Непевный
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция 1 постер
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