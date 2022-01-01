Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачный дом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иду к тебе... Иду к тебе...
Киноафиша Фильмы Иду к тебе... Иду к тебе..., 1971: актеры и роли
Иду к тебе... 1971 / СССР
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Иду к тебе..., 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Мащенко
В ролях
Алла Демидова Алла Демидова Николай Олялин Николай Олялин Клара Лучко Клара Лучко Ольга Матешко Иван Гаврилюк Ivan Gavrilyuk Юлия Ткаченко Константин Степанков Konstantin Stepankov
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши