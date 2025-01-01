Count YughПожалуйста, доктор, вы должны мне помочь. Меня мучают задницы.
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[первые реплики]
MarvПривет. Я Марв. Сегодня поговорим о ваннах — точнее, о том, как в них принимать ванну. Ванны существуют очень давно. Древние римляне строили роскошные, как у Каракаллы. В Средние века их называли «парилками»... потому что в них нужно было париться, чтобы принять ванну. Они были общими для мужчин и женщин. Сегодня японцы практикуют совместное купание
[подмигивает]
MarvА вот в Америке мы не так часто мылись до недавнего времени. Субботняя ванна была настоящим ритуалом. Сейчас же — почти каждый день, а то и каждый второй. Откуда я знаю? Хе. Мне люди говорили, вот откуда!
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[последние слова]
MarvКогда закончишь, захочешь вытереться большим пушистым турецким полотенцем. Турки тоже сильно любили бани, отсюда выражение «Вау! Тут как в турецкой бане!» Теперь, наверное, захочется свернуться с хорошей книгой или встретиться с кем-то особенным, кто, надеюсь, тоже недавно помылся! В общем... наслаждайся. Ммм, вот что такое настоящая баня... несмотря на то, что ты мог слышать наоборот. Хорошего дня!
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MarvЗнаешь старую шутку: "В чём разница между женщиной в ванне и женщиной в церкви?" Подскажу: у женщины в церкви в душе есть надежда.
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MarvБудь осторожен с газами, когда в ванне. Они просто так не исчезают!
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JarvisХватит разговоров. Просто дыши.
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OrganizerМечтай о расплавленной мечте справедливости!
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MarvЭй, ты слышал этот анекдот про мужика, который заселился в гостиничный номер, залез в ванну и пукнул? Швейцар услышал это и принес ему пиво на подносе. Мужик сказал: «Эй, я этого не заказывал!» Швейцар ответил: «Заказывал! Я же отчетливо слышал, как ты сказал: «Швейцар, принеси мне бутылку Бада!»»
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Dr. WarrenЧто бы ты ни думал, что я сделал, я сделал это в десять раз хуже, чем ты себе даже представляешь.