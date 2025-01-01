[первые реплики]

Marv Привет. Я Марв. Сегодня поговорим о ваннах — точнее, о том, как в них принимать ванну. Ванны существуют очень давно. Древние римляне строили роскошные, как у Каракаллы. В Средние века их называли «парилками»... потому что в них нужно было париться, чтобы принять ванну. Они были общими для мужчин и женщин. Сегодня японцы практикуют совместное купание

[подмигивает]